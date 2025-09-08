Sportfreunde Baumberg verlieren Premiere Am Kielsgraben

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg hatten sich ihre Premiere auf der neuen Anlage „Am Kielsgraben“ vor einer prächtigen Kulisse von rund 500 Zuschauern und vorzüglichen Rahmenbedingungen völlig anders vorgestellt. Nach der unerwarteten sowie unglücklichen 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den stark aufspielenden Neuling Holzheimer SG waren enttäuschte und teils fassungslose Gesichter im SFB-Lager zu sehen – die erschöpften Spieler rangen nach 95 ereignisreichen Minuten um Worte.

In der abwechslungsreichen, rasanten und unterhaltsamen Partie betrieben die Hausherren zum wiederholten Mal Chancenwucher, während die Gäste mit den ersten Saisontreffern nach effizienter Spielweise ihren ersten Oberliga-Sieg feierten. Die Mannschaft des an der Seitenlinie unermüdlich anfeuernden SG-Trainers Jesco Neumann zog mit fünf Punkten an den Baumbergern vorbei, die nach der zweiten Niederlage in Folge mit vier Zählern auf der Stelle treten.

Die Holzheimer versteckten sich keineswegs, sondern spielten aus einer kompakten Defensive von Beginn an gut mit und inszenierten stets gefährliche Konter. Die spielbestimmenden SFB kamen bereits in der zweiten Minute zur ersten Chance – Robin Hömig steckte auf Louis Klotz durch, dessen Hereingabe im letzten Moment vor dem einschussbereiten Baris Sarikaya geblockt wurde. Zwei Minuten später landete ein Kopfball von Jan Schumacher nach der ersten Ecke in den Armen von SFB-Keeper Daniel Schwabke (4.). 120 Sekunden danach wurde eine angeschnittene Hömig-Ecke von Arton Tolay vor der Torlinie per Kopf abgewehrt (6.), ehe die Schwarz-Weißen in der zehnten Minute zu einer Riesenmöglichkeit kamen – der freigespielte Niklas Harth tauchte alleine vor Schwabke auf, doch anstatt selbst zu schießen, misslang sein uneigennütziger Versuch – den Pass auf Paul Wolf lief Sertan Yigenoglu ab.

In der 25. Minute bediente Hömig nach einer Eckball-Variante André Mandt, dessen Schlenzer um Haaresbreite das Gehäuse verfehlte. Im Gegenzug strich der Versuch von Oguz Ayan knapp über die Querlatte (26.). Die Zuschauer kamen in dem rassigen Duell voll auf ihre Kosten, und die, die es mit den SFB hielten, hatten in der 35. Minute allen Grund zum Jubeln – Hömig steckte perfekt auf den durchstartenden Timo Hölscher durch, der dem starken SG-Torwart Johannes Kultscher mit einem halbhohen Schuss ins rechte Eck keine Chance ließ – 1:0 (35.).

Eine Minute später kombinierten sich die Blau-Weißen durch den Strafraum – die gechipte Flanke von Hömig köpfte Sarikaya über den Kasten (36.). In der 42. Minute zog Abdelkarim Afkir nach einem Abstimmungsfehler in der SFB-Defensive von links nach innen und schweißte das Spielgerät in den rechten oberen Torwinkel – 1:1 (42.). Unmittelbar vor der Pause parierte Kultscher einen Freistoß von Mandt (45.+2).

Baumberg macht das Spiel, Holzheim das Tor

In Durchgang zwei erhöhten die SFB den Druck und wurden zusehends dominanter, doch Sarikaya verfehlte knapp das Ziel (53.), bevor Hölscher nach einem Doppelpass mit Mandt im Eins-gegen-Eins-Duell in Kultscher seinen Meister fand (64.). Die Baumberger gingen in der Schlussphase „all in“ und wurden nach einem Ballverlust an der Mittellinie eiskalt bestraft – Tolaj tankte sich links durch und spielte auf Sakaki Ota, der die Kugel ins linke Eck platzierte – 1:2 (80.). Auch nach der „Ampelkarte“ gegen Schumacher (85.) fanden die SFB keine probaten Mittel, gegen die kampfstarken Neusser den möglichen zweiten Treffer zu erzielen.

„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, weil aus den vielen Möglichkeiten zu wenig gemacht wurde. Wir hatten etwa 80 Prozent Ballbesitz, doch es fehlten wieder die Durchschlagskraft und nach der Führung die nötige Geduld und Cleverness“, analysierte El Halimi, der den Saisonstart punktemäßig als mittelmäßig betrachtet: „Es war bisher definitiv mehr drin.“

Sein Gegenüber war sichtlich erleichtert: „Wir haben gegen einen Gegner mit enormer Qualität den ersten und wichtigen Sieg eingefahren. Unsere Kontermomente haben gepasst, wir haben stark verteidigt und uns das Spielglück erarbeitet“, erklärte Neumann, der das 1:1 als Schlüsselszene bezeichnete.