Sportfreunde Baumberg verlieren dramatischen Pokal-Krimi

Déjà-vu für die Sportfreunde Baumberg in Homberg: „Die Mannschaft hat heute einen sehr starken Auftritt mit einem großen Aufwand abgeliefert, doch leider wurde sie wieder um den Ertrag gebracht“, resümierte Cheftrainer Salah El Halimi nach der unglücklichen 2:4 (2:2)-Niederlage nach Verlängerung beim Ligakonkurrenten VfB Homberg, der zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen mit dem gleichen Ergebnis gewonnen hatte – diesmal aber im „Re-Match“ in der zweiten Pokalrunde und nach überaus intensiven und hochdramatischen 120 Minuten.

In der 28. Minute brachte der gefährliche VfB-Zugang Marcio Blank die Hausherren nach einer scharfen Hereingabe 1:0 in Führung. „Wir waren gut im Spiel, doch der Rückstand fiel aus dem Nichts und roch stark nach Abseits“, empfand nicht nur der SFB-Coach, dessen Truppe in der 40. Minute den zweiten Nackenschlag hinnehmen musste – ein Freistoß aus dem linken Halbfeld landete bei Henrik Scheibe, der mit einer wuchtigen Volleyabnahme SFB-Keeper Daniel Schwabke keine Chance ließ – 2:0. „Danach haben wir uns kurz geschüttelt und das Heft in die Hand genommen“, so El Halimi

El Halimi modifizierte die Startelf gegenüber der Partie vor drei Tagen und der 1:2-Niederlage gegen die Holzheimer SG auf vier Positionen: Für Baris Sarikaya, Al-Hassan Turay, Shoyo Akaogi und den verletzten Bilal Sezer rückten Hayato Uchimura, Enis Vila und die Youngster Farhan Ghaznawi sowie Simone Lo Castro in die Anfangsformation. Auf dem schwer bespielbaren Rasen in Homberg entwickelte sich eine ausgeglichene Anfangsphase mit zarten Angriffsversuchen auf beiden Seiten. Doch spätestens nach einer halben Stunde wurde es zum wilden Pokalfight, der am Ende keinen Verlierer verdient gehabt hätte.

Der SFB-Coach hatte die Vorteile nach dem Anschlusstreffer auf der Seite seines gesehen – ein Freistoß des stark aufspielenden Robin Hömig wurde im Strafraum mit der Hand abgewehrt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Hömig selbst sicher zum 2:1 (43.). Die Sportfreunde kamen schwungvoll und mit viel Elan aus der Kabine und hatten auch die erste nennenswerte von zahlreichen Chancen – Timo Hölscher legte den Ball von der rechten Torauslinie präzise auf Hömig, dessen Schuss um Zentimeter am rechten oberen Torwinkel vorbeistrich (48.). Vier Minuten später schlug Berkem Kurt eine angeschnittene Flanke in den Homberger Strafraum, wo Ghaznawi das Spielgerät per Direktabnahme zum 2:2 in die Maschen drosch – das erste Pflichtspieltor des 18-jährigen Stürmers (52.).

Lucky Punch verpasst

Lo Castro (52.), Vila (57.) und Ghaznawi (66.) scheiterten in der Folge in aussichtsreichen Positionen, bevor Thorsten Pyka bei einem Pfostenschuss von Blank das Glück zur Seite stand (72.) – Pyka stand nach der Halbzeitpause für den verletzten Schwabke zwischen den Pfosten. In der 80. Minute traf Blank per sehenswerter Volleyabnahme das Lattenkreuz, ehe die Baumberger ihre Schlussoffensive starteten: Hömig steckte auf Louis Klotz, der alleine auf VfB-Keeper Kenneth Hersey zusteuerte, doch der Referee entschied eher fragwürdig auf Abseits. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit rettete Pyka im Eins-gegen-Eins-Duell per Glanztat gegen Blank (88.). In der Schlussminute hatte Hömig den Sieg aufdem Kopf, doch nach einer Rechtsflanke scheiterte er aus drei Metern am glänzend reagierenden Hersey (90.). „Das wäre der Lucky Punch gewesen, doch derzeit ist das Momentum nicht auf unserer Seite“, befand El Halimi.

Der Coach musste in der sechsten Minute der Verlängerung nach einer Rechtsecke den dritten Gegentreffer nach einem erneuten Standard beklagen – Blank stand mutterseelenallein und netzte zum 3:2 ein (96.). Sarikaya hatte die Möglichkeit zum 3:3 auf dem Fuß, doch er wurde im letzten Moment von Justin Walker abgegrätscht (109.). Drei Minuten später erzielte Denis Sitter den vermeintlichen Ausgleich, doch der Unparteiische entschied auf Freistoß für den VfB – dabei hatte Sitter dem abschlagenden Hersey den freien Ball clever und fair abgeluchst und ihn ins leere Tor geschoben (112.). In der Endphase warfen die SFB alles nach vorne – und Luca Thissen beförderte die Kugel zum 4:2 ins verwaiste Gehäuse (120.+3). Das Aus der SFB in Runde zwei.