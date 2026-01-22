Sportfreunde Baumberg verlängern mit Schlüsselspieler

Die Kaderplanung bei den Sportfreunden Baumberg für die kommende Saison läuft bereits auf Hochtouren. Nach Sertan Yigenoglu und Robin Schnadt hat nun ein weiterer Schlüsselspieler seine Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben. Der im Sommer von Fortuna Köln gekommene Mittelfeldspieler Timo Hölscher hat seinen Kontrakt bei den Sportfreunden über das Saisonende hinaus verlängert.

Ein echter Coup war den Sportfreunden im vergangenen Sommer mit der Verpflichtung von Timo Hölscher gelungen. Der kam da von der Kölner Fortuna aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein. Eine Eingewöhnungszeit brauchte der 25-Jährige nicht und er stand von Beginn an als Stammspieler auf dem Feld. "Mit seiner Dynamik, seinem Einsatzwillen und seiner Präsenz hat er sich schnell zu einem wichtigen Faktor im Baumberger Spiel entwickelt", heißt es in der entsprechenden Mitteilung des Vereins. In bislang 17 Oberliga-Partien erzielte er sechs Tore, hinzu kommen zwei Begegnungen im Niederrheinpokal, in denen ihm ebenfalls ein Torerfolg vergönnt war.

"Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung mit Timo. Er hat sich bei uns zu einem torgefährlichen Mittelfeldspieler entwickelt, der unserem Spiel viel Qualität gibt und sich vom ersten Tag an hervorragend ins Team eingefügt hat. Besonders hervorheben möchte ich seinen tollen Charakter – menschlich wie sportlich ein überragender Typ, der unsere Mannschaft bereichert und uns jetzt auch länger erhalten bleibt“, sagt Cheftrainer Salah El Halimi.