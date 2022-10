Sportfreunde Baumberg starten in Kleve zu blauäugig Der Baumberger Fußball-Oberligist lässt in der ersten Halbzeit zu viel vermissen und liegt zur Pause 0:2 zurück. Die Umstellung auf eine Doppelspitze bringt den Anschluss, mehr aber auch nicht. Samstag steigt das Monheim-Derby.

Zu Beginn bestimmten die Klever das Geschehen nach Belieben. In den Zweikämpfen setzten die Baumberger den Hausherren viel zu wenig entgegen. Insbesondere über die Außenbahnen wurden die Gastgeber immer wieder gefährlich, doch nach einer Flanke vergab Nathanael Scheffler die erste Möglichkeit (9.). Nach einem Baumberger Ballverlust trugen die Klever einen Angriff sehr schnell vor, den Danny Rankl mit dem Treffer zur 1:0-Führung (11.) vollendete. „Wir wussten, dass Kleve über die Körperlichkeit kommt, aber wir haben zu wenig dagegengehalten. In der ersten Halbzeit fehlten uns Leidenschaft, Emotionen und Kampf“, sagte El Halimi.

Hin und wieder gelangen auch den Gästen Offensivaktionen, doch weder Robin Hömig (31.) noch Kosi Saka (44.) wussten die vielversprechenden Möglichkeiten zu nutzen. „Insgesamt haben wir uns aber auf dem großen Rasenplatz nicht richtig zurechtgefunden. Es ist schwierig, in Kleve einem Rückstand hinterherzulaufen“, fand Biskup. Im Gegensatz zur Partie gegen TuRU ließen die Gäste ihre Ballsicherheit vermissen. Nach einem Einwurf konnte Luca Thuyl für den FC auf 2:0 (36.) erhöhen.

Um wieder ins Spiel zu finden, setzten die SFB im zweiten Durchgang auf eine Doppel-Spitze mit Enes Topal und Melva Luzalunga. „Wir haben zwei komplett unterschiedliche Gesichter gezeigt“, stellte El Halimi fest. „In der ersten Halbzeit haben wir ein schlechtes Gesicht, ja eine Fratze gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich gesteigert, aber nicht mit dem Unentschieden belohnt.“

Nachdem Sarikaya mit seinem Schuss an einem Gegenspieler gescheitert war (47.), schoss Koray Kacinoglu knapp am Kasten vorbei (51.). Danach verwertete Topal den Pass von Subaru Nishimura zum 1:2 (56.), ehe Sarikaya nur die Latte traf (61.). Später wurde auch der Schuss von Kacinoglu in letzter Sekunde abgewehrt (67.). Nach der scharfen Hereingabe von Nishimura verpassten alle hereinrutschenden Baumberger den Ausgleich (88.). In der Nachspielzeit sah Panagiotis Koukoulis wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.+2) und verpasst damit am Samstag (16 Uhr, Sandstraße) das Derby gegen den 1. FC Monheim, in dem die SFB Wiedergutmachung betreiben wollen.