Sportfreunde Baumberg sind platt und verlieren gegen Porz

Die missglückte Generalprobe wollte Co-Trainer Mohamed Rifi nicht überbewerten – der 41-Jährige stand abermals für Cheftrainer Salah El Halimi an der Seitenlinie, der diese Woche aus seinem Urlaub zurückerwartet wird.

„Die Niederlage kam zum richtigen Zeitpunkt und war zu erwarten. Die Jungs befanden sich nach den intensiven Einheiten in einem körperlichen Leistungsloch, sodass auch die geistige Frische in wichtigen Momenten fehlte. Die Laufarbeit ist ein elementares Gut, doch die Spieler waren einfach platt“, konstatierte Rifi, der dennoch den großen Willen und viele gute Ansätze gesehen hatte: „Wir haben uns reingebissen, doch die Aktionen waren definitiv zu fehlerhaft, und zudem haben wir in den wichtigen Momenten leichtfertig die Bälle verloren.“

Schwere Beine