Sportfreunde Baumberg siegen locker zum Auftakt

Arges hatte eine hohe Intensität während der zehnten Einheit in der Vorbereitungsphase gesehen: „Die Mischung zwischen Jung und Alt funktioniert nahezu perfekt. Heute wurden insbesondere die einstudierten Laufwege sehr gut performt.“ Der fachkundige „Mo“ Rifi zeigte sich angesichts der guten Basis mit dem Abschluss der zweiten Trainingswoche mehr als zufrieden: „Wir haben von Beginn an eine große Wucht an den Tag gelegt und gezeigt, wer hier der Herr im Haus ist. Die Jungs haben das Spiel gegen den Ball hervorragend interpretiert und waren flott unterwegs. Wir haben den Gegner nicht unterschätzt und vermochten ihn durch unsere Facetten und Positionswechsel gut zu locken. Dadurch hat sich die Mannschaft Torchancen erarbeitet, die effektiv genutzt wurden.“

Hattrick in der Anfangsphase

Die Baumberger präsentierten sich gegen den Nachbarn aus Solingen von der ersten Minute hoch motiviert und generierten bisweilen perfekte Ballstafetten. Schnadt gelang innerhalb von neun Minuten nach drei mustergültigen Kombinationen ein lupenreiner Hattrick (3./9./12.) – 3:0. Nach einer Viertelstunde erhöhte Robin Hömig nach einer feinen Einzelaktion auf 4:0 (15.), bevor Al-Hassan Turay unhaltbar für TSV-Keeper Tobias Berges zum 5:0 einnetzte (17.). Nach dem Gegentreffer durch Tom Gray (37.), war erneut Schnadt zum vierten Mal erfolgreich und sorgte für eine deutliche und auch in der Höhe hochverdiente Halbzeitführung (42.) – 6:1.

Der ausgewechselte Sertan Yigenoglu, der in Durchgang eins mit Ben Harneid das Innenverteidiger-Duo gebildet hatte, war sichtlich erfreut: „Es bereitet Spaß, im neuen Team zu arbeiten. Wir haben schon ein gutes Tempo vorgelegt und sind alle heiß auf die neue Saison“, sagte er. Harneid ergänzte: „Die Vorbereitung läuft bisher optimal, und hoffentlich bleiben wir diesmal von größeren Verletzungen verschont. Wir sind schon gut in Tritt.“ In der 57. Minute erzielte Zugang Timo Hölscher sein erstes Tor für die Blau-Weißen – 7:1. Danach bewies der 18-jährige Farhan Ghaznawi, der von der A-Jugend der SG Unterrath an die Sandstraße gewechselt ist, seinen Torinstinkt und schoss die Treffer acht und neun (61./64), bevor Finn Glodni nach einem Konter den Endstand herstellte – 9:2 (88.).