Die Sportfreunde Baumberg haben in Kray den Sieg mitgenommen. – Foto: Patrik Otte

Sportfreunde Baumberg setzen ihren Aufwärtstrend fort Baumbergs Oberliga-Fußballer sorgen nach der Pause für klare Verhältnisse beim 4:1 (1:1)-Auswärtssieg gegen den FC Kray.

Die Sportfreunde Baumberg befinden sich nach dem zweiten Sieg in Serie auf einem guten Weg zurück in die obere Tabellenhälfte der Oberliga Niederrhein. Am Sonntag feierte die Mannschaft von Coach Salah El Halimi einen 4:1 (1:1)-Erfolg beim FC Kray. Nach einer laut des SFB-Trainers „vogelwilden ersten Halbzeit“ schafften es die Gäste, das Spielgeschehen nach dem Seitenwechsel zu beruhigen. Unter dem Strich stand ein ebenso verdienter wie klarer Auswärtserfolg.

Da Wiren Bhaskar grippekrank ausfiel, musste El Halimi seine Derbysiegermannschaft gegen Monheim aus der Vorwoche auf einer Position verändern. Für Bhaskar rückte Subaru Nishimura in die erste Elf. Beide Teams spielten von Beginn an mit offenem Visier. Die abstiegsbedrohten Krayer verbuchten die erste gute Gelegenheit (8.), doch auch Baumberg kam durch Enes Topal (9.) und Baris Sarikaya (18.) früh zu Chancen. Das erste Tor erzielten dann aber in der Tat die Hausherren (20.). Baumberg war gewillt, den Treffer von Bubakarry Fadika schnell auszugleichen, vergab zunächst aber in Person von Melva Luzalunga (23.) und dann Topal (25.) aus aussichtsreichen Positionen. Wie es geht, zeigte dann Routinier Kosi Saka, der nach einer Flanke von Sarikaya richtig stand und den Ball zum 1:1-Ausgleich im Netz der Essener unterbrachte. „Beide Seiten haben in den ersten 45 Minuten viel zu viele Chancen zugelassen. Es hätte zur Halbzeit auch 3:3 stehen können“, sagte Coach El Halimi. Leistung wurde kontrollierter Er appellierte in der Pause daran, dass sein Team doch kontrollierter spielen möge – und fand Gehör. Im zweiten Abschnitt hatten die SFB das Geschehen deutlich besser im Griff, agierten mit mehr Ruhe und Ordnung, standen insgesamt kompakter. Nach einem Foulspiel an Al-Hassan Turay im gegnerischen Strafraum bekamen die Baumberger dann einen Elfmeter zugesprochen. Saka verwandelte souverän zur 2:1-Führung (56.).