Sportfreunde Baumberg schießen sich schon für den KFC warm

Auch nach dem Wiederanpfiff setzte sich das kurzweilige sowie rasante Geschehen fort. Einen Schuss von Keegan McKenna, Sohn des EX-Profis Kevin McKenna (1. FC Köln), blockte SFB-Kapitän Ben Harneid im letzten Moment ab (56.), bevor die SFB das Spielgeschehen wieder an sich rissen. Eine nahezu perfekte Seitenverlagerung des eingewechselten Louis Klotz landete beim stark aufspielenden Florian Haderer, der mit einer tollen Direktabnahme am eingewechselten Schlussmann Julian Mehl scheiterte (70.). Nach der anschließenden Rechtsecke köpfte Harneid knapp über das Tor (71.), ehe erneut ein weiter Pass von Schwabke auf der linken Seite in Klotz sein Ziel fand – der Routinier ließ mit einer Körpertäuschung drei Gegenspieler inklusive Mehl ins Leere laufen und spielte mustergültig auf Bilal Sezer, der zum 3:0 einschoss (76.).

In der der 85. Minute bewahrte Schwabke seine Kameraden vor einem Einschlag, als er eine gefährliche Hereingabe des agilen Adilson Fortes mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte. „Wir haben gegen die starken Gäste alles abgerufen. Der Sieg ist hochverdient, weil wir wieder im Übergangsspiel hervorragend agiert haben und aufgrund unserer Variabilität die richtigen Lösungen gefunden sowie gegen den Ball stark gespielt haben. Im letzten Drittel müssen wir noch zielstrebiger werden, daran werden wir in der nächsten Woche explizit arbeiten“, befand El Halimi, der in der 65. Minute sechs Einwechslungen vorgenommen hatte, aber „dadurch haben Spielfreude und Spielfluss nicht gelitten“, freute er sich.

