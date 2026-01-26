Sportfreunde Baumberg schießen sich schon für den KFC warm

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) haben vor dem Hinrunden-Auftakt so richtig Fahrt aufgenommen. Auch im dritten und letzten Testspiel, exakt eine Woche vor dem Re-Start gegen den KFC Uerdingen, beeindruckte die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi und fuhr aufgrund einer reifen Leistung gegen den FC Hürth, Tabellenführer der Landesliga Mittelrhein, einen hochverdienten 3:0-(2:0)-Sieg ein.
Der Oberliga-Achte knüpfte gegen die ebenfalls offensivfreudigen Gäste, deren Meisterschaftsbetrieb erst in einem Monat beginnt, hochmotiviert und voller Tatendrang an die Klasse-Leistung gegen den Regionalligisten SSVg Velbert vor vier Tagen an (3:1-Sieg). Trotz der kurzfristigen Ausfälle der eingeplanten, aber angeschlagenen Akteure wie Milan Burovac, Paolo Piccinini oder Enes Vila fanden die Hausherren sofort in ihren Spielrhythmus, der dem starken Kontrahenten alles abverlangte. „Es war ein super Test, in dessen Verlauf meine Spieler gegen einen überaus starken Gegner enorm gefordert wurden. Das Ergebnis geht völlig in Ordnung“, fasste FC-Trainer Nico Beck kurz und treffend zusammen.
Beide Teams agierten auf dem gut bespielbaren Kunstrasen sofort mit offenem Visier, sodass sich zahlreiche Halbchancen auf beiden Seiten ergaben. In der 17. Minute steckte der überragende Timo Hölscher, der unter der Woche seinen Vertrag bei den Baumbergern verlängert hatte, auf Simone Lo Castro. Der 19-Jährige umkurvte in abgezockter Manier FC-Torwart Kevin Kraus und schob ins leere Tor ein – 1:0 (17.). Acht Minuten später erreichte einer der vielen präzisen Abschläge des stark mitspielenden SFB-Keepers Daniel Schwabke den überaus quirligen Lo Castro, der diesmal aus spitzem Winkel an Kraus scheiterte (25.).
In der 39. Minute fand Schwabke im Youngster erneut seinen Zielspieler, dessen Schuss am linken Pfosten landete. Drei Zählerumdrehungen später narrte Hölscher drei Gegenspieler auf der rechten Außenbahn und bediente André Mandt – dessen Versuch parierte Kraus, doch Lo Castro brachte das Spielgerät per Seitfallzieher im gegnerischen Gehäuse unter – 2:0 (42.).
Auch nach dem Wiederanpfiff setzte sich das kurzweilige sowie rasante Geschehen fort. Einen Schuss von Keegan McKenna, Sohn des EX-Profis Kevin McKenna (1. FC Köln), blockte SFB-Kapitän Ben Harneid im letzten Moment ab (56.), bevor die SFB das Spielgeschehen wieder an sich rissen. Eine nahezu perfekte Seitenverlagerung des eingewechselten Louis Klotz landete beim stark aufspielenden Florian Haderer, der mit einer tollen Direktabnahme am eingewechselten Schlussmann Julian Mehl scheiterte (70.). Nach der anschließenden Rechtsecke köpfte Harneid knapp über das Tor (71.), ehe erneut ein weiter Pass von Schwabke auf der linken Seite in Klotz sein Ziel fand – der Routinier ließ mit einer Körpertäuschung drei Gegenspieler inklusive Mehl ins Leere laufen und spielte mustergültig auf Bilal Sezer, der zum 3:0 einschoss (76.).
In der der 85. Minute bewahrte Schwabke seine Kameraden vor einem Einschlag, als er eine gefährliche Hereingabe des agilen Adilson Fortes mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte. „Wir haben gegen die starken Gäste alles abgerufen. Der Sieg ist hochverdient, weil wir wieder im Übergangsspiel hervorragend agiert haben und aufgrund unserer Variabilität die richtigen Lösungen gefunden sowie gegen den Ball stark gespielt haben. Im letzten Drittel müssen wir noch zielstrebiger werden, daran werden wir in der nächsten Woche explizit arbeiten“, befand El Halimi, der in der 65. Minute sechs Einwechslungen vorgenommen hatte, aber „dadurch haben Spielfreude und Spielfluss nicht gelitten“, freute er sich.
