Sportfreunde Baumberg retten einen Punkt gegen den MSV Die Baumberger Siegesserie reißt im Heimspiel gegen den MSV Düsseldorf, dank ihrer Einwechselspieler gehen die Sportfreunde aber nicht komplett leer aus. Die Fußball-Oberliga pausiert am kommenden Totensonntag.

Mit dem 2:2 der Sportfreunde Baumberg gegen den MSV Düsseldorf ist die Siegesserie der Baumberger vorerst unterbrochen. Dabei wäre für die formstarken SFB nach vier Siegen in Folge mehr drin gewesen. „Heute haben wir in der ersten Halbzeit schläfrig agiert und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Folgerichtig geht Düsseldorf mit 2:0 in Führung, ehe wir das Spiel, auch durch die Einwechslungen, in der zweiten Halbzeit an uns ziehen“, beschreibt SFB-Cheftrainer Salah El Halimi den Verlauf des Oberliga-Spiels. Nach dem Remis stehen die Baumberger vor der Liga-Pause auf dem achten Tabellenplatz.

Mit einem verdienten Rückstand von 0:2 ging es also in die Halbzeitpause, die El Halimi gleich für drei Wechsel nutzte. „Es war zu diesem Zeitpunkt klar, dass wir so nicht weitermachen konnten. Durch die Wechsel haben wir alles auf eine Karte gesetzt, um doch noch in das Spiel zu finden“, erklärt der Cheftrainer.

Kurz vor der Pause konnten die Düsseldorfer gleich zweifach aus der Schläfrigkeit der SFB Profit schlagen. In der 40. Minute tat sich eine Lücke auf der rechten Baumberger Bahn auf, die der MSV mit einer scharfen Flanke und anschließendem Flachschuss zum 1:0 für sich nutzte. Kurz darauf (41.) ebnete der Baumberger Linksverteidiger Panagiotis Koukoulis durch einen individuellen Fehler den Weg zum 0:2. Der Düsseldorfer Stürmer musste nur noch ins leere Tor einschieben und erhöhte damit kurz vor dem Halbzeitpfiff die Führung. Erst in der 44. Minute kamen die Baumberger durch Melva Luzalunga zu ihrem ersten Schuss auf das gegnerische Tor.

El Halimis Team startete ohne die nötige Aggressivität ins Spiel. Trotz des großen Selbstbewusstseins aus den vergangenen vier Siegen, konnte der Tabellen-16. MSV das Spiel an sich reißen. Gleich nach sieben Minuten kamen die Düsseldorfer nach einer Ecke zu einer Chance, die nur knapp vom Baumberger Keeper an die Latte abgelenkt werden konnte. In der Folge kam es immer weiter zu ungewohnt vielen leichten Ballverlusten der Baumberger.

Die Einwechselspieler hatten diese Ansprache offensichtlich verstanden und gingen bissiger in die zweite Hälfte. Nach einer Druckphase brachte Enes Topal in der 55. Minute eine Flanke auf Subaru Nishimura, der per Kopf ins lange Eck zum 1:2 traf. Der wichtige Anschlusstreffer gab den Baumbergen Auftrieb. Nach einem weiteren Powerplay konnte Bilal Sezer in der 60. Minute durch einen schönen Doppelpass mit Louis Klotz zum 2:2 ausgleichen. Beide Tore und die Vorlage zum 2:2 wurden somit von Spielern aufgelegt, die El Halimi gerade erst zur Pause eingewechselt hatte.

Auch in der Folge machten die Baumberger weiter Druck, blieben jedoch ohne das nötige Glück. So beispielsweise der ebenfalls eingewechselte Millan Burovac, der in der 64. Minute aus 16 Metern die Latte traf. Auch der später eingewechselte Shunta Onishi brachte Schwung in das Spiel und konnte in der 86. Minute beinahe den Führungstreffer erzielen, wurde jedoch in letzter Sekunde vom Düsseldorfer Verteidiger geblockt, sodass es beim 2:2-Unentschieden blieb.

Die Sportfreunde Baumberg gehen nun mit 27 Zählern in die Spielpause – die Liga setzt am Totensonntag aus. Am Freitag werden die SFB um 19:30 Uhr zum Testspiel gegen den Rather SV antreten, ehe es am 27. November. in der Liga weitergeht. Dann heißt der Gegner Cronenberger SC.