Sportfreunde Baumberg reisen zu bislang makellosen Adlern

Zum Abschluss der kräftezehrenden „Englischen Woche“ reisen die Sportfreunde Baumberg am fünften Oberliga-Spieltag zum formstarken Wiederaufsteiger DJK Adler Union Frintrop (Sonntag, 15 Uhr, Wasserturm). Der letztjährige Landesliga-Zweite aus dem Essener Westen belegt aktuell den zweiten Platz und ist nach zwei Heimsiegen gegen den Vizemeister SpVg. Schonnebeck (3:1) und TSV Meerbusch (3:0) mit einer makellosen Bilanz von sechs Punkten und 6:1 Toren derzeit die beste Heimmannschaft der Liga – die Arena unter dem Wasserturm soll zu einer wahren Festung ausgebaut werden, um insbesondere hier die Punkte für den anvisierten Klassenerhalt zu sammeln.

In der Meistersaison 2023/24 der SFB schaffte die Mannschaft von DJK-Trainer Marcel Cornelissen das Kunststück, von der Bezirksliga bis in die fünfte Liga durchzumarschieren. Am Ende verfehlten die Adler den Klassenerhalt um ein winziges Pünktchen, doch ein Jahr später ist Cornelissen mit seiner eingespielten Truppe wieder im Konzert der Großen zurück. Der 37-Jährige steht seit 2019 an der Seitenlinie und hat während seiner Amtszeit eine intakte Einheit geformt, die durch Kampfgeist, Leidenschaft und ihrer Performance besticht.

Der Frintroper Trainer hat großen Respekt vor der Spielstärke der Baumberger, gegen die er sich vor allen Dingen nicht mit spielerischen Mitteln messen will: „Beim Gegner merkt man in jeder Sekunde, dass da eine brutale individuelle Qualität auf dem Platz steht. Man wartet quasi darauf, dass die explodieren. Unsere Aufgabe wird sein, denen jegliche Freude am Spiel zu nehmen. Wenn es zwei Mannschaften werden, die nur ein bisschen kicken, dann haben wir keine Chance. Es geht nur mit maximaler Einsatzbereitschaft und Disziplin, und dann wissen wir auch, dass wir aktuell schwer zu bespielen sind“, betont der Essener Übungsleiter, der über ein gefährliches Offensiv-Trio verfügt: Dominik Stukator (21 Treffer), Yannick Reiners (16) und Timo Dapprich (15) erzielten in der Vorsaison mehr als die Hälfte der Frintroper Tore – und in dieser Saison waren sie bisher mit fünf von sieben Treffern maßgeblich am beeindruckenden Auftakt beteiligt.

SFB-Cheftrainer Salah El Halimi ist sich der schweren Aufgabe bewusst und hofft, dass das Pendel nach drei unglücklichen Niederlagen in Folge wieder in Richtung der Blau-Weißen ausschlägt. Besonders beim bitteren Pokal-Aus in Homberg (2:4-Niederlage nach Verlängerung) haben seine Schützlinge nach 120 Minuten auf dem aufgeweichten Rasen viel Kraft gelassen.

Sezer fällt lange aus

Die Grün-Weißen hingegen vermochten sich nach ihrem Ausscheiden im Kreispokal Essen (1:3 gegen DJK SF Katernberg) ausgeruht und intensiv auf das brisante Match vorzubereiten: „Dieser zusätzliche Faktor kommt dem Gegner auch noch mal stark entgegen, während bei uns drei Jungs nach dem höchst intensiven Pokalfight mit muskulären Problemen ausgewechselt werden mussten“, sagt der SFB-Coach, den vor dem letzten Spiel die nächste Hiobsbotschaft erreichte: „Bilal Sezer hatte sich in einem Zweikampf im Heimspiel gegen die Holzheimer SG verletzt, und die niederschmetternde Diagnose vor dem Pokalspiel lautete ebenfalls Mittelfußbruch. Er ist unser bester Torschütze und war in einer aufsteigenden Form. Wir haben gelernt, damit zu leben und wollen trotz der Personalmisere die erste Mannschaft sein, die aus Frintrop zumindest einen Punkt entführt“, erläutert El Halimi.

Der Coach betrachtet den Gegner nicht als normalen Aufsteiger: „Die Frintroper sind noch besser als vor zwei Jahren und haben mit den vielen Zuschauern ihren zwölften Mann an der Seite.“ Trotz der Ausfälle sind die Sportfreunde auf ein abermals intensives Spiel gut vorbereitet und wollen sich diesmal auch das nötige Spielglück erarbeiten.