Sportfreunde Baumberg patzen beim Schlusslicht

Die zuletzt erfolgreichen Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg hat es unerwartet erwischt. Beim zuvor abgeschlagenen Schlusslicht SV Biemenhorst kassierten sie eine verdiente und völlig überraschende 1:3 (1:2)-Niederlage. Während die Bocholter nach ihrer Sieglos-Serie von zehn (!) Spielen nun wieder den Anschluss an das rettende Ufer herstellten, schmolz der Abstand der SFB nach der zweiten Freitagabend-Auswärtsniederlage in Folge auf sechs Punkte zur dichten Gefahrenzone.

In einer turbulenten Begegnung bei einer hitzigen Atmosphäre vor rund 400 Zuschauern verzeichneten die leidenschaftlich aufspielenden Hausherren die erste Torchance: Dardan Pepa hatte sich auf der linken Seite durchgetankt, doch dessen Steckpass setzte Taric Boland von der Strafraumgrenze knapp neben den Kasten (4.). Danach übernahmen die SFB das Zepter – den Schuss von André Mandt parierte der glänzend aufgelegte SV-Kepper Lennart Brandes (7.), bevor der Abschluss nach einer vorzüglichen Kombination über Cem Dag und Klotz ins Toraus abgeblockt wurde. Die anschließende Rechtsecke von Mandt beförderte Ben Harneid zum 1:0 über die Linie (11.).

„Anders als beim 1:5 in Jüchen haben wir bis zum Ende aufs Tempo und den Anschluss gedrückt, doch unsere Mankos waren der fehlerbehaftete Spielaufbau und die mangelhafte Chancenverwertung“, analysierte SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, der den wieder spielberechtigten Louis Klotz für den verletzten Al-Hassan Turay brachte – Thorsten Pyka stand erneut für den angeschlagenen Routinier Daniel Schwabke im Tor.

Fünf Minuten später spielte Boland auf Torjäger Luca Puhe, der im Strafraum von Pyka gelegt wurde. Der Gefoulte trat selber an und platzierte die Kugel unten rechts – 1:1 (17.). „Der Spielzug fand über unsere indisponierte rechte Abwehrseite statt, wo viele Zweikämpfe verloren gingen“, kommentierte El Halimi den unnötigen Ausgleich, der die Gastgeber wieder ins Spiel brachte. Sechs Minuten danach wurde SV-Kapitän Joshua Müller von Puhe in Szene gesetzt und erzielte die 2:1-Führung (23.). In der 39. Minute scheiterte Müller zweimal nacheinander an Pyka – der Vorlagengeber war einmal mehr Puhe, den die SFB-Defensive zu keiner Phase in den Griff bekam.

Neuer Matchplan hat nicht lange gehalten

Nach dem Wiederanpfiff forcierten die Blau-Weißen ihre Bemühungen, doch nach drei Minuten wurde der weitere Matchplan über den Haufen geworfen: Nach einer Balleroberung ging das Spielgerät prompt wieder verloren – eine Rechtsflanke von Luca Ridder verwertete erneut Müller zum 3:1 (48.). Nach einer Stunde setzte El Halimi mit der Einwechslung der Stürmer Farhan Ghaznawi und Simone Lo Castro sowie Ideengeber Robin Hömig alles auf eine Karte. Robin Schnadt bediente Ghaznawi, der an Brandes scheiterte (66.), bevor der Schlussmann einen Distanzschuss von Schnadt abwehrte (71.).

Danach wurde ein Kopfball des unermüdlichen Schnadt von der Linie gekratzt (75.), bevor seine Hereingabe Lo Castro und Ghaznawi knapp verfehlten (77.). Ein präziser Pass von Hömig erreichte Ghaznawi, der im Eins-gegen-Eins-Duell an Brandes scheiterte (80.). Symptomatisch: Zu allem Überfluss kassierte Abwehrchef Sertan Yigenoglu die Gelb-Rote Karte, sodass er im abschließenden Spiel gegen den FC Büderich am kommenden Samstag fehlen wird. „Nach dem 1:1 haben wir komplett den Faden verloren. Wir haben zu wenig geleistet, um drei Punkte zu entführen. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Chancen ausgelassen, denn bei einem zweiten Treffer hätten die Gastgeber gewackelt“, fand El Halimi.