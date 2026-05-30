Sportfreunde Baumberg nach Aufholjagd kurz vor dem Ziel

Für die Sportfreunde Baumberg steht am Sonntag das letzte Heimspiel an. Im finalen Showdown auf der neuen Anlage „Am Kielsgraben“ treffen die Oberliga-Spieler auf den bereits abgestiegenen SV Biemenhorst. Nach der Erfolgsserie mit drei Siegen und zwei Remis will die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi endgültig den Deckel auf eine turbulente Saison 2025/26 machen und den Klassenerhalt vor der letzten Runde eintüten.
Bemerkenswert: Vor dem 28. Spieltag standen die Baumberger mit dem Rücken zur Wand und befanden sich mit lediglich 30 Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz, bevor sie die furiose Aufholjagd starteten. Aktuell sind die Sportfreunde sogar die formstärkste Truppe der Liga, sodass sie mit 41 Punkten die untere Hälfte auf Platz zehn anführen und einen eigentlich komfortablen Vorsprung von fünf Punkten auf die Gefahrenzone haben – doch El Halimi lässt sich angesichts der Konstellation nicht ins Bockshorn jagen und hat ein klares Ziel vor Augen: „Wir haben alles in der eigenen Hand und wollen vor unseren treuen Fans, besonders den Baumberger Jungs, den letzten Schritt gehen, um nach dem Schlusspfiff gemeinsam den Klassenerhalt nach einer außergewöhnlichen Saison zu feiern. Doch zunächst ist harte Arbeit gegen einen unbequemen Gegner angesagt“, warnt der SFB-Coach vor den seit sieben Spielen punktlosen Bocholtern, „die Gäste werden sich sicherlich so teuer wie möglich verkaufen und uns das Leben schwer machen.“
Dabei verweist er auf das Hinspiel, das die auch damals favorisierten Sportfreunde mit 1:3 in den Sand setzten. Nach dem 1:0 durch SFB-Führungsspieler Ben Harneid drehte Biemenhorst mit seinem Unterschiedsspieler Luca Felix Puhe die Partie zu seinen Gunsten. Und der 23-Jährige, der beim Regionalligisten 1. FC Bocholt einen Profivertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben hat, will sicher bei seinem vorletzten Spiel für den Absteiger seine besondere Visitenkarte abgeben. „Außerdem kann er mit seinen bisher 20 Treffern in der Torjägerliste zumindest auf Rang zwei klettern“, sagt El Halimi, „deshalb müssen wir nicht nur ein Auge auf ihn werfen.“
Die Baumberger indes haben zuletzt bewiesen, dass sie defensiv ungemein stabil sind: Erst nach 417 Minuten musste SFB-Routinier Daniel Schwabke beim SV Sonsbeck (4:2) erstmals wieder hinter sich greifen. Sicherlich auch ein großer Verdienst des fachkundigen Torwarttrainers Marco Ages, der maßgeblich am „dritten Frühling“ des 36-jährigen Keepers beteiligt ist. Davor überragte der türkische Ex-Profi Sertan Yigenoglu, der in seiner zweiten SFB-Saison als „Mister Zuverlässig“ mit 29 Spielen die meisten Einsätze aufweist. Neben ihm entwickelte sich Zugang Enis Vila in der Innenverteidigung zunehmend zu einer festen Größe. „Das Team befindet sich in einer sehr guten Form und das wollen wir auch am Sonntag erneut unter Beweis stellen. Wir werden nicht mit offenem Visier spielen, sondern mit der nötigen Ruhe und Geduld die richtigen Momente finden. Es könnte sich zu einem Abnutzungskampf entwickeln, insofern werden wir uns die Kräfte einteilen. Trotzdem werden wir den Gegner unter Druck setzen, Fehler erzwingen und schlussendlich davon profitieren“, erläutert der SFB-Trainer, der auf die gesperrten Al-Hassan Turay (Rote Karte) sowie Hayato Uchimura (fünfte Gelbe Karte) verzichten muss. Hinter Harneid und Vila steht aufgrund muskulärer Beschwerden ein großes Fragezeichen.
Gegen die schwächste Defensive der Liga (97 Einschläge) hofft El Halimi auf eine Effizienz wie im Sonsbeck-Spiel – dort war Timo Hölscher, der nach seiner überstandenen Verletzung zu Höchstform aufläuft, an allen vier Treffern direkt oder als Vorbereiter beteiligt. Diesmal würde ein Törchen zum Ligaverbleib reichen – wenn hinten wieder die Null steht.