Sportfreunde Baumberg nach Aufholjagd kurz vor dem Ziel Mit 41 Punkten und fünf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone empfangen die Sportfreunde Baumberg den bereits abgestiegenen SV Biemenhorst. Doch Trainer El Halimi warnt vor einem gefährlichen Gegner. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Baumberg will den Klassenerhalt sichern – Foto: Arno Wirths

Für die Sportfreunde Baumberg steht am Sonntag das letzte Heimspiel an. Im finalen Showdown auf der neuen Anlage „Am Kielsgraben“ treffen die Oberliga-Spieler auf den bereits abgestiegenen SV Biemenhorst. Nach der Erfolgsserie mit drei Siegen und zwei Remis will die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi endgültig den Deckel auf eine turbulente Saison 2025/26 machen und den Klassenerhalt vor der letzten Runde eintüten.

Baumberger Aufholjagd Bemerkenswert: Vor dem 28. Spieltag standen die Baumberger mit dem Rücken zur Wand und befanden sich mit lediglich 30 Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz, bevor sie die furiose Aufholjagd starteten. Aktuell sind die Sportfreunde sogar die formstärkste Truppe der Liga, sodass sie mit 41 Punkten die untere Hälfte auf Platz zehn anführen und einen eigentlich komfortablen Vorsprung von fünf Punkten auf die Gefahrenzone haben – doch El Halimi lässt sich angesichts der Konstellation nicht ins Bockshorn jagen und hat ein klares Ziel vor Augen: „Wir haben alles in der eigenen Hand und wollen vor unseren treuen Fans, besonders den Baumberger Jungs, den letzten Schritt gehen, um nach dem Schlusspfiff gemeinsam den Klassenerhalt nach einer außergewöhnlichen Saison zu feiern. Doch zunächst ist harte Arbeit gegen einen unbequemen Gegner angesagt“, warnt der SFB-Coach vor den seit sieben Spielen punktlosen Bocholtern, „die Gäste werden sich sicherlich so teuer wie möglich verkaufen und uns das Leben schwer machen.“ Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SV Biemenhorst Biemenhorst 15:00 PUSH Dabei verweist er auf das Hinspiel, das die auch damals favorisierten Sportfreunde mit 1:3 in den Sand setzten. Nach dem 1:0 durch SFB-Führungsspieler Ben Harneid drehte Biemenhorst mit seinem Unterschiedsspieler Luca Felix Puhe die Partie zu seinen Gunsten. Und der 23-Jährige, der beim Regionalligisten 1. FC Bocholt einen Profivertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben hat, will sicher bei seinem vorletzten Spiel für den Absteiger seine besondere Visitenkarte abgeben. „Außerdem kann er mit seinen bisher 20 Treffern in der Torjägerliste zumindest auf Rang zwei klettern“, sagt El Halimi, „deshalb müssen wir nicht nur ein Auge auf ihn werfen.“