Sportfreunde Baumberg müssen auf dem Kunstrasen bleiben

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg warten nach dem ausgefallenen Nachholspiel gegen den KFC Uerdingen weiterhin auf ihre erste Partie auf dem Naturrasen im eigenen Stadion „Am Kielsgraben“. Das Sportamt der Stadt Monheim teilte unserer Redaktion mit, dass die Wasserspreng-Anlage abgesackt sei, sodass es zu einer Unebenheit auf der Rasenfläche gekommen sei – Verletzungsrisiken seien deshalb nicht auszuschließen. In einer ersten Reaktion am Montagabend, als er die erneute Sperrung publik gemacht hatte, hatte der Verein noch von einem Pilz im Rasen gesprochen. Das scheint nun nicht die Ursache zu sein. Sobald die unerwarteten Mängel behoben sind, können die SFB, die bisher nur einmal auf dem „heiligen“ Rasen trainieren konnten, auch ihre Spiele auf dem grünen Teppich austragen.
Insofern findet auch das zweite Rückrunden-Heimspiel im neuen Schmuckkästchen gegen die DJK Adler Union Frintrop auf dem unmittelbar neben dem Naturrasenplatz befindlichen Kunstrasen statt (Sonntag, 15 Uhr, Am Kielsgraben). „Es ist schade, dass wir das Spiel gegen den KFC nicht bestreiten konnten und keine Wiedergutmachung nach der schwachen Leistung bei der 2:4-Niederlage in Holzheim möglich war“, erklärt SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, der von seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung in allen Bereichen fordert.
Es ist das Duell des Zwölften gegen den 13., deswegen ergänzt der SFB-Trainer: „Aufgrund der Tabellenkonstellation gilt der Fokus jetzt der Partie gegen die punktgleichen Frintroper. Für beide Teams wird es aufgrund der Konstellation ein enorm wichtiges Spiel, denn der Sieger wird sich zumindest vorübergehend etwas Luft verschaffen.“ El Halimi weiß zudem: „Wir müssen uns diesmal auf einen anderen Gegner ein- und umstellen. Die Spielweise in Holzheim war trotz der personellen Notlage weit unter unseren Ansprüchen.“
Nach zwei Unentschieden und der Holzheim-Niederlage hat das Trainerteam um El Halimi hart und intensiv auf das vierte Meisterschaftsduell in diesem Jahr und einem erhofften wichtigen Sieg hingearbeitet. Angesichts der beiden starken Sturmreihen mit jeweils 38 Einschüssen ist normalerweise ein Offensivspektakel zu erwarten, doch bei den Gastgebern fehlen in Robin Schnadt, Tim Knetsch sowie Farhan Ghaznawi weiterhin die klassischen Stürmer. DJK-Trainer Marcel Cornelissen hingegen hat mit Timo Dapprich (9 Tore), Yannick Reiners (8) und Dominik Stukator (7) die Qual der Wahl – mehr als die Hälfte der Treffer verbuchten die eminent gefährlichen Offensivkräfte. Während sich die SFB mit vier Gegentreffern gegen die bis dahin fast harmlose Holzheimer Offensive ihrem Schicksal ergaben, fügten die Essener der weiterhin besten Defensive der Liga, dem VfL Jüchen-Garzweiler, beim 4:2-Sieg die höchste Niederlage bei.
Mit Routinier Sertan Yigenoglu kehrt ein wichtiger Bestandteil der Viererkette nach seiner „Ampelkarte“ in die Baumberger Innenverteidigung zurück, sodass in dieser Abteilung am Sonntag neben Ben Harneid wieder die nötige Ordnung herrschen dürfte. Außerdem befindet sich Leistungsträger Robin Hömig nach seiner langwierigen Erkrankung auf dem Vormarsch – im Hinspiel erzielte er den Treffer zum 2:2-Endstand, während er in der Meistersaison beim 7:1 (0:1)-Sieg sogar dreimal nach der Pause erfolgreich war. „Glücklicherweise sind die alten Hasen in Form und am Sonntag an Bord“, sagt El Halimi.
Währenddessen äußert Cornelissen: „Baumberg hat einfach eine überragende Mannschaft. Individuell und von den Abläufen ist das wirklich eine große Herausforderung. Fakt ist aber auch, dass wir tabellarisch auf Augenhöhe stehen und die Sportfreunde gegen die Kellerkinder regelmäßig ihre Probleme hatten. Daher wird es ein enges Match: auf der einen Seite die individuelle Klasse, auf unserer Seite hoffentlich wieder Leidenschaft und Bereitschaft. Dann schauen wir mal, was sich da am Ende durchsetzt.“