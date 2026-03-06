Sportfreunde Baumberg müssen auf dem Kunstrasen bleiben

Es ist das Duell des Zwölften gegen den 13., deswegen ergänzt der SFB-Trainer: „Aufgrund der Tabellenkonstellation gilt der Fokus jetzt der Partie gegen die punktgleichen Frintroper. Für beide Teams wird es aufgrund der Konstellation ein enorm wichtiges Spiel, denn der Sieger wird sich zumindest vorübergehend etwas Luft verschaffen.“ El Halimi weiß zudem: „Wir müssen uns diesmal auf einen anderen Gegner ein- und umstellen. Die Spielweise in Holzheim war trotz der personellen Notlage weit unter unseren Ansprüchen.“

Nach zwei Unentschieden und der Holzheim-Niederlage hat das Trainerteam um El Halimi hart und intensiv auf das vierte Meisterschaftsduell in diesem Jahr und einem erhofften wichtigen Sieg hingearbeitet. Angesichts der beiden starken Sturmreihen mit jeweils 38 Einschüssen ist normalerweise ein Offensivspektakel zu erwarten, doch bei den Gastgebern fehlen in Robin Schnadt, Tim Knetsch sowie Farhan Ghaznawi weiterhin die klassischen Stürmer. DJK-Trainer Marcel Cornelissen hingegen hat mit Timo Dapprich (9 Tore), Yannick Reiners (8) und Dominik Stukator (7) die Qual der Wahl – mehr als die Hälfte der Treffer verbuchten die eminent gefährlichen Offensivkräfte. Während sich die SFB mit vier Gegentreffern gegen die bis dahin fast harmlose Holzheimer Offensive ihrem Schicksal ergaben, fügten die Essener der weiterhin besten Defensive der Liga, dem VfL Jüchen-Garzweiler, beim 4:2-Sieg die höchste Niederlage bei.

Routinier kehrt zurück, Leistungsträger vielleicht auch