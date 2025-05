Sportfreunde Baumberg mit breiter Brust gegen den Spitzenreiter

Die Bedeutung und Brisanz des bevorstehenden Duells sind in dieser Saison umso größer, denn sowohl für die Hausherren als auch für die Gäste könnte es eine Vorentscheidung im unterschiedlichen Sinn bedeuten. Die Blau-Weißen könnten sich im günstigsten Fall den vorzeitigen Ligaverbleib sichern, die grün-weißen „Schwalben“ würden mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft und dem erstmaligen Aufstieg in die Profiliga schaffen.

Durch die beiden enorm wichtigen Siege gegen die Abstiegskonkurrenten Sportfreunde Niederwenigern und SC Union Nettetal sind die SFB auf den elften Platz geklettert, sodass sie die Rangliste der gefährdeten Teams mit sechs Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz und den weiteren Konkurrenten anführen. Der Ligaprimus aus Essen beansprucht mit drei Punkten Vorsprung vor dem Zweiten SSVg Velbert und den weiteren Verfolgern SC St. Tönis und ETB Schwarz-Weiß Essen die Tabelle seit geraumer Zeit für sich und will diesmal definitiv aufsteigen – in der glanzvollen Meistersaison der SFB konnten beide Teams nicht in die Regionalliga gehen, weil beide Vereine angesichts der Lizenzauflagen des Westdeutschen Fußballverbandes verzichteten. Paradox: Nutznießer war damals der Dritte KFC Uerdingen, der seinerseits mittlerweile den Spielbetrieb der Mannschaft wegen seiner Insolvenz eingestellt hat.

Im Hinspiel mussten die Sportfreunde eine krasse 1:8 (1:4)-Niederlage am „Schetters Busch“ hinnehmen, doch aktuell und rechtzeitig zum Endspurt haben die Baumberger wieder in ihre Erfolgsspur gefunden. Der schmerzlich vermisste Denis Sitter, dem im Hinspiel der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:3 gelang, überzeugte nach seiner langen Verletzungsserie als gewohnter Linksverteidiger – sein Training wurde demzufolge dosiert. „Natürlich war es schwer, von null auf hundert zu starten, aber ich habe es beschwerdefrei geschafft. Wir werden mit breiter Brust gegen den Tabellenführer antreten und wollen und werden etwas erreichen“, sagt er.

Meistertrainer Salah El Halimi erwartet eine Offensivwucht, auch weil der Gegner im letzten Spiel gegen den 1. FC Monheim (4:0) die Hundert-Tore-Marke knackte: „Der Gegner ist eine Übermannschaft, die über eine brutale Offensive verfügt und klar verdient an der Spitze steht. Wir müssen uns mit aller Macht gegen diese zu erwartende Wucht stellen und dürfen uns keine Fehler erlauben. Am drittletzten Spieltag müssen wir geduldig sein und auf unsere Chance warten“, sagt El Halimi, dessen Team mit Enes Topal und Robin Hömig in der Vorsaison noch das offensive Top-Duo der Liga stellte – Arne Wessels und Conor David Tönnies sind in der aktuellen Spielzeit aber nicht mehr zu toppen. Am Sonntagnachmittag könnte feststehen, welches Team seinem Vorhaben einen großen Schritt näher gekommen ist.