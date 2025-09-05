Sportfreunde Baumberg mit alten Tugenden zur neuen Spielstätte

Ein Vierteljahrhundert nach der Eröffnung des altehrwürdigen Mega-Stadions haben die Sportfreunde Baumberg am vergangenen Dienstag ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte aufgeschlagen: Die Oberliga-Fußballer trainierten erstmals auf der hochmodernen, imposanten sowie kompakten neuen Anlage Am Kielsgraben, wo sich die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi auf das vierte Saisonspiel gegen den Neuling Holzheimer SG mit großer Vorfreude auf die Premiere im „neuen Wohnzimmer“ vorbereitete (Samstag, 16 Uhr, Am Kielsgraben).

Dann sagte El Halimi: „Wichtig ist die Gewöhnung an den Untergrund. Es herrscht eine tolle Atmosphäre. Besonders für die Spieler, die lange auf diesen Moment gewartet hatten. Wir haben im Gegensatz zur alten Anlage jetzt vor, bei und nach dem Training eine große Kabine, in der wir alle den nötigen Platz haben und noch enger zusammenrücken werden. Das schweißt uns noch intensiver zusammen und verleiht der Mannschaft für die kommenden Aufgaben einen zusätzlichen Schub.“

„Darauf habe ich 15 Jahre gewartet“, platzte es aus Kapitän und „Mister Baumberg“ Louis Klotz vor dem Betreten der bis dahin unbenutzten Spielfläche heraus – der 34-Jährige spielte bereits 2010 für die Sportfreunde in der Niederrheinliga an der nur einen Steinwurf entfernten Sandstraße, während El Halimi dort schon 2007 für die Blau-Weißen für die SFB kickte. „Das ist ein neuer Meilenstein für die Jungs und den Verein“, betonte der Coach emotional, der zu Trainingsbeginn im Spielerkreis empfangen wurde und zu seinem 49. Geburtstag ein Ständchen erhielt.

Zwei Ex-SFB-Akteure

Der Übungsleiter ging hernach sofort wieder zur Tagesordnung über. Nach der ersten Niederlage (2:4 beim VfB Homberg) richten sich der Fokus und die volle Konzentration auf einen unangenehmen Gegner, der in seinen drei Partien lediglich ein Gegentor zuließ. Der SG-Keeper ist mit Johannes Kultscher kein Unbekannter, denn der 29-Jährige absolvierte für den Nachbarn 1. FC Monheim 55 Oberliga-Spiele. Und im Angriff spielt mit Oguz Ayan ein technisch versierter und treffsicherer Stürmer, der 2022/23 Torschützenkönig der fünften Liga beim TSV Meerbusch wurde – zwei Jahre zuvor spielte er bei den SFB und schoss drei Treffer.

Baumbergs Verteidiger Sertan Yigenoglu, der sich bezüglich der Anlage ebenfalls beeindruckt zeigte, wird wohl die Bewachung von Ayan übernehmen – dem früheren Türkei-Profi fehlt weiterhin sein kongenialer Partner und Unterschiedsspieler Ben Harneid, der aufgrund seiner Muskelverletzung abermals pausieren muss. „Wir haben es in der Vorwoche versäumt, in der ersten Halbzeit die nötigen Tore zu machen, und sind für unsere unnötigen Fehler betraft worden. Am Samstag wollen wir uns die verlorenen Punkte zurückholen. So ist Fußball“, sagte der 30-Jährige.

Athletik-Trainer Sebastian Handke hat künftig auch im bald neu installierten Kraftraum die Möglichkeit, Rekonvaleszenten an den Spielbetrieb heranzuführen. Er fand: „Die Truppe befindet sich körperlich und geistig in einem nahezu optimalen Zustand. Die Laufleistung war abermals überdurchschnittlich, es waren andere Faktoren bei der letzten Niederlage entscheidend.“

El Halimi will die Stimmung und die Emotionalität kanalisieren: „Wir müssen clever und ruhig bleiben und die erforderliche Intensität hineinbringen. Es gilt, die Fehler abzustellen und auch taktisch besser als zuletzt zu funktionieren. Das ist ein Prozess, den wir weiterhin bearbeiten, weil er noch nicht abgeschlossen ist. Außerdem müssen wir im letzten Drittel bessere Lösungen finden und die erarbeiteten Chancen effektiv nutzen.“ Ein zweiter Heimsieg würde zum Rahmen passen, um sich mit dann sieben Zählern im Tabellenmittelfeld einzuordnen.