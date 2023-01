Sportfreunde Baumberg melden sich bereit für die Rückrunde Die Oberliga startet wieder, die Sportfreunde Baumberg wollen in der Tabelle weiter klettern, haben aber keinen bestimmten Platz als Ziel ausgegeben. Die Vorbereitung lief gut, Sonntag geht es zu Schlusslicht FSV Duisburg.

In der sehr kurzen Vorbereitung zeigten die SFB gegen den Regionalligisten 1. FC Köln II (0:2) eine ansprechende Vorstellung, bevor sie gegen den Bezirksligisten ASV Mettmann (4:0) einen weiteren Erfolg feierten. „Dass wir nur wenige Wochen vor dem Start der Rückrunde trainieren konnten, stellt eine echte sportliche Herausforderung dar“, findet der Trainer. „Insgesamt haben die Jungs gut mitgearbeitet und ein hohes Engagement gezeigt. Ich bin aber kein Fan davon, aufgrund der Eindrücke aus der Generalprobe besonders optimistisch in den Rückrunden-Auftakt zu gehen. Es geht von null los.“

Dennoch konnten zwei Baumberger die Vorbereitung nutzen, um ihre Chancen auf einen Platz in der Startelf zu erhöhen. Als einer der Gewinner darf sich Milan Burovac in der Mittelfeldzentrale betrachten. Dass der 21-Jährige sowohl gegen Köln II als auch gegen Hohkeppel als einziger Feldspieler durchspielen durfte, war kein Zufall. „Nachdem Milan lange mit seinem Bänderriss ausgefallen war, konnte er erst am Ende der Hinrunde wieder richtig angreifen. Milan ist sehr ehrgeizig und geht voran. Wir wollen ihn weiter fördern“, erklärt El Halimi.

Weil Sercan Er (30) aufgrund seines Kreuzbandrisses noch bis zum Ende der Saison ausfallen wird, ist im zentralen Mittelfeld ohnehin eine Lücke entstanden. Der Routinier ist nur schwer zu ersetzen. „Dass Sercan weiterhin fehlt, tut uns total weh“, sagt der erfahrene Coach. „Er fehlt uns sowohl als Fußballer als auch als Leader, weil er auf dem Platz auch mal ein Zeichen setzt. Wir müssen Sercans Ausfall als Mannschaft kompensieren.“ Neben Burovac sollen auch Luka Geishauser (20) und Sebastian Papalia (20) in die Pflicht genommen werden.

Darüber hinaus spielte sich auch Offensivmann Topal (27) in den Vordergrund. Mit seinen beiden Treffern gegen Hohkeppel unterstrich er seine Bedeutung. „In der Vorbereitung war Enes voll da. Bisher trat er eher als Vorlagengeber auf, aber wir sehen ihn noch mehr als Vollstrecker. In Zukunft muss Enes noch zielstrebiger werden“, fordert El Halimi. Immerhin steuerte Topal bereits in der Hinrunde insgesamt acht Treffer und sechs Assists bei.

Zudem wurde in den Tests deutlich, dass die Baumberger in der Defensive gut aufgestellt sind. „Wir sind sehr variabel. Auch in verschiedenen Konstellationen arbeiten wir gut gegen den Ball“, findet der Trainer. Nachdem Patrick Salata (24) und Anthony Oscasindas (19) gegen Mettmann in der Innenverteidigung gespielt hatten, bekamen Kosi Saka (36) und Patrick Jöcks (30) gegen Hohkeppel ihre Chance – und nutzten sie ebenfalls.