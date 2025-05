Sportfreunde Baumberg liefern ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf

In der Anfangsphase übernahmen die Baumberger die Spielkontrolle und diktierten das Geschehen – die Hausherren wurden in der eigenen Hälfte eingeschnürt, sodass sie auf Konter lauerten. In der neunten Minute segelte eine Flanke von Sezer auf den Kopf von Enes Topal, der an SFN-Keeper Tim Höppner scheiterte. Zwei Zählerumdrehungen später umkurvte Sarikaya seinen Gegenspieler, doch den Schuss aus halbrechter Position entschärfte abermals Höppner (11.). Die 1:0-Führung für Niederwenigern fiel aus dem Nichts – Kapitän Florian Machtemes eroberte das Spielgerät und schloss unhaltbar für Daniel Schwabke von der Strafraumgrenze präzise unten rechts ab – 1:0 (13.).

El Halimi setzte auf Erfahrung und änderte seine Startelf gegenüber der Vorwoche (1:1 gegen den FC Büderich) auf drei Positionen – Bilal Sezer, Baris Sarikaya und Sercan Er ersetzten den schwer am Knie verletzten Günter Mabanza, Robin Schnadt sowie Robin Hömig. Der wichtige Sechser Er stand nach seiner Verletzung im August erstmals wieder von Beginn an auf dem gut bespielbaren Kunstrasen in Hattingen.

In der 22. Minute musste Kosi Saka verletzungsbedingt ausscheiden – für ihn betrat nach seiner Schulterverletzung während der Winterpause mit dem Leader Ben Harneid der nächste Führungsspieler das Spielfeld. Und die Blau-Weißen bewiesen eine großartige Moral und schlugen nach dem Rückstand auf ihre Weise zurück – Topal erzielte nach einer Rechtsecke von Sarikaya den 1:1-Ausgleich (28.) mit dem Kopf. Vier Minuten danach sorgte er per Doppelschlag für die 2:1-Führung, als er die Kugel nach einer sehenswerten Kombination über Klotz, Harneid und Sertan Yigenoglu erneut wuchtig per Köpfchen einnetzte (32.).

Baumberg dreht die Partie

Nach dem Wiederanpfiff erwiesen sich die stark aufspielenden SFB weiterhin als hoch konzentriert und fokussiert, sie drückten auf das dritte Tor – doch der Schuss ging nach hinten los. Marc Fabian Rapka nutzte eine Unachtsamkeit in der SFB-Defensive und egalisierte zum 2:2 (55.). Baumbergs Kapitän Klotz, der nach seiner Verletzung zum zweiten Mal in Folge in der Anfangsformation stand, unterstrich in der 67. Minute,wie wertvoll er für seine Kameraden ist. Nach einem Steckpass des eingewechselten Robin Hömig traf „Mister Baumberg“ humorlos zum 3:2 ins Gehäuse. Vier Minuten später belohnte sich auch Er bei seinem Comeback für sein vorzügliches Spiel – nach einem Doppelpass mit Shoyo Akaogi schweißte der Routinier den Ball in den linken oberen Torwinkel – 4:2 (71.).

Tim Knetsch versäumte es in der Schlussphase, für die endgültige Entscheidung zu sorgen, als er in aussichtsreichen Positionen an Höppner scheiterte (85./87.). Deshalb kam nach dem 4:3-Anschlusstreffer durch Nils van Kleef noch einmal unnötige Spannung auf (88.). Doch mit Geschick fuhren die Baumberger den vielumjubelten achten Saisonsieg ein, der angesichts der Resultate der Konkurrenz von großer Bedeutung war.

„Der heutige Erfolg war für den weiteren Verlauf immens wichtig, weil der Abstiegskampf immer enger wird. Es war ein dickes Ausrufezeichen, das die Mannschaft mit einer großartigen Leistung gesetzt hat. In Niederwenigern sind schon andere Teams gestolpert, aber die Jungs haben es heute klasse gemacht“, resümierte ein erleichterter El Halimi, der den Sieg als hochverdient bezeichnete und auf eine geschlossene Mannschaftsleitung zurückführte. Der Cheftrainer mahnte aber auch: „Allerdings waren die Gegentore unnötig, und wir hätten den Deckel früher draufmachen müssen. Letztendlich haben wir dennoch die Mittel gefunden – es sind noch zwölf Punkte zu vergeben, und es bleibt extrem spannend.“ Der Meistercoach wird während der nächsten Einheiten am Feinschliff und der Balance arbeiten.