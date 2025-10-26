Baumberg ließ dem Schlusslicht keine Chance. – Foto: David Zimmer

Sportfreunde Baumberg lassen keine Zweifel aufkommen Die Sportfreunde feiern beim Oberliga-Schlusslicht 1. FC Kleve einen 5:1-Sieg.

Die Sportfreunde Baumberg präsentierten sich eine Woche nach der 1:2-Niederlage gegen die SpVg. Schonnebeck sehr gut erholt und ließen bei ihrem hochverdienten und überzeugenden 5:1 (3:0)-Erfolg beim Schlusslicht 1. FC Kleve zu keiner Phase Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi zeigte sich hinsichtlich der Gegebenheiten auf dem schwer bespielbaren Rasen bestens vorbereitet und kletterte nach dem zweiten Auswärtssieg in Folge mit 18 Punkten auf den fünften Platz – der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz wuchs auf nunmehr stattliche sieben Zähler an.

Dosenöffner kurz vor Halbzeitpfiff El Halimi änderte seine Startelf gegenüber dem Schonnebeck-Spiel mit Ben Harneid und Baris Sarikaya für Tim Knetsch sowie Florian Haderer und hatte damit ein goldenes Händchen. Die Hausherren zogen sich sofort in die eigene Hälfte zurück und waren um Torsicherung und Konterspiel bedacht, während die Sportfreunde bereits in der achten Minute an der Führung schnupperten: André Mandt kam zentral frei zum Schuss, doch FC-Keeper Henning Divis entschärfte den Versuch des quirligen Antreibers.

In der 25. Minute war es so weit – Harneid, nach seiner langen Verletzung erstmals von Beginn an wieder dabei, schweißte die Kugel nach einem Freistoß in den rechten oberen Torwinkel und erzielte zugleich seinen ersten Saisontreffer – 1:0 (25.). Neun Minuten danach schoss der zuletztstark auftrumpfende Farhan Ghaznawi sein erstes Oberliga-Tor – Mandt hatte perfekt auf den 18-jährigen Stürmer durchgesteckt, der vor Divis in eiskalter Manier zum 2:0 vollendete (34.). In der 36. Minute kamen die Gastgeber zu ihrer ersten nennenswerten Chance – einen Freistoß von Fabio Forster köpfte Elias Reffeling ans Außennetz. Zwei Zeigerumdrehungen danach stellte Sarikaya die Weichen auf Sieg: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld und einem vorzüglichen Umschaltspiel landete das Spielgerät per Querpass von Ghaznawi beim Außenstürmer, der sich ebenfalls zum ersten Mal in die Torschützenliste eintrug – 3:0 (38.). In der 45. Minute entschied die gut leitende Schiedsrichterin Amelie Laika auf Freistoß für die SFB, anstatt Vorteil gelten zu lassen – Sarikaya wäre in dieser Situation alleine auf Divis zugelaufen.