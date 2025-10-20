Sportfreunde Baumberg kassieren vermeidbare Gegentore

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg mussten am zehnten Spieltag nach ihrer Erfolgsserie im Topspiel gegen die SpVg. Schonnebeck eine unnötige 1:2 (1:2)-Niederlage hinnehmen. Nach der zweiten Heimpleite rutschte die Mannschaft von Cheftrainer SFB-Cheftrainer Salah El Halimi mit weiterhin 15 Punkten um vier Plätze auf den sechsten Rang ab – der Abstand zur Gefahrenzone hingegen beträgt immer noch fünf Zähler.

El Halimi änderte seine Startelf gegenüber dem 2:1-Sieg bei Blau-Weiß Dingden auf drei Positionen: Für den erkrankten Spielgestalter Robin Hömig sowie für Cem Dag und Paolo Piccinini begannen der wiedergenesene André Mandt, Denis Sitter sowie Tim Knetsch. In einer tempo- und facettenreichen Partie wurden die Hausherren kalt erwischt – nach 28 Sekunden entwischte Niko Bosnjak seinem Gegenspieler Sertan Yigenoglu auf der rechten Außenbahn – die Hereingabe erreichte Lennon Jung, der aus spitzem Winkel SFB-Keeper Daniel Schwabke überraschte und das Spielgerät um den kurzen Pfosten ins Tor verlängerte – 0:1 (1.). „Das war denkbar schlecht, weil wir offensichtlich noch gar nicht auf dem Platz, sondern mit den Gedanken anscheinend noch in der Kabine waren“, ärgerte sich der SFB-Coach über den mehr als vermeidbaren Rückstand.

Doch seine Truppe schüttelte sich schnell, denn acht Minuten später erzielte Timo Hölscher mit seinem sechsten Saisontreffer das 1:1 (8.). Sitter hatte ihn perfekt freigespielt, und der Zehner schob die Kugel eiskalt und unhaltbar für den starken Gäste-Keeper Lukas Lingk in die rechte Ecke. Auch danach agierten beide Teams mit offenem Visier, sodass keine Langeweile aufkam. Nach einer vorzüglichen Kombination scheiterte Knetsch aus spitzem Winkel an Lingk (10.), ehe Tim Winking nach einer Rechtsflanke freistehend über das SFB-Tor köpfte (12.).

Bis zur 40. Minute hatten sich beide Abwehrreihen stabilisiert, demnach blieben hochkarätige Chancen zunächst aus. Nach einem Direktspiel über Louis Klotz und Mandt war für Hölscher bei Lingk Endstation (41.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kassierten die Sportfreunde abermals ein ärgerliches Gegentor: Ein erneut weiter Einwurf von Kevin Kehrmann landete in der Box bei Bosnjak, der aus vier Metern einköpfte – 1:2 (45.+1). „Das war wieder komplett vermeidbar, denn seit gefühlt zehn Jahren kennen wir die Einwürfe von Kehrmann und haben davor gewarnt“, erklärte ein sichtlich bedienter El Halimi.

Baumberg mit Chancen auf den Ausgleich

Dessen Mannschaft erhöhte aber während der zweiten Hälfte den Druck und kam durch Farhan Ghaznawi zu einer hundertprozentigen Möglichkeit – eine präzise Linksflanke des starken Sitter köpfte der 18-jährige Stürmer aus vier Metern am rechten Pfosten vorbei (55.). Das gleiche „Kunststück“ vollbrachte Bosnjak auf der Gegenseite, als er nach einer maßgerechten Linksflanke den Ball per Kopf aus fünf Metern über die Querlatte köpfte (67.). „Wir hatten am Ende das nötige Quäntchen Glück, weil wir den technisch versierten Gegner zu lange am Leben gehalten hatten“, fand Schonnebecks Coach Dirk Tönnies, dessen Team in zahlreichen Situationen die Lufthoheit hatte.

In der Schlussphase betrieben die SFB Chancenwucher: Baris Sarikaya steckte auf Mandt, der aus zwölf Metern das anvisierte Ziel um Haaresbreite verpasste (73). „Den macht er normalerweise rein, doch diesmal schießt er mit Vollspann, anstatt sich mit der Innenseite die Ecke auszusuchen“, monierte El Halimi, der zwei Minuten später der nächsten vergebenen Chance nachtrauerte: Mandt spielte auf Hölscher, doch seinen Schuss aus spitzem Winkel entschärfte Lingk (75.). Eine Zeigerumdrehung danach passte der aufgerückte Yigenoglu auf Ghaznawi – der verdeckte Schuss durch zwei Gegenspieler strich am rechten Pfosten vorbei (76.).

In der Schlussminute verpasste Yigenoglu selbst den Ausgleich – den Kopfball aus fünf Meter setzte er über den Kasten (90.+4). „Ein 2:2 wäre verdient und leistungsgerecht gewesen. Wir haben viel investiert, doch am Ende stehen wir leider mit leeren Händen da, weil der Gegner in seinen Aktionen clever reagiert hatte“, analysierte ein enttäuschter El Halimi nach der bitteren dritten Saisonniederlage seiner Baumberger.