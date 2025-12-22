Sportfreunde Baumberg holen ehemaligen Meister-Spieler zurück

Auf dem Platz ruht der Ball in diesen Tagen, doch im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen der Sportfreunde Baumberg an weiteren Verstärkungen für den Kader des Oberligisten. Einen ersten Vollzug konnte das Team um Cheftrainer Salah El Halimi nun vermelden: Batuhan Özden kehrt nach anderthalb Jahren zu den Sportfreunden zurück.

Als die Sportfreunde Baumberg in der Saison 2023/24 die Saison in der Oberliga Niederrhein als Meister beendeten, gehörte Özden zur Mannschaft. In 29 Partien kam er damals zum Einsatz, in denen ihm acht Tore und zwölf Vorlagen gelangen.

In der Folge wechselte er in die Regionalliga West zum SV Eintracht Hohkeppel. In 17 Partien stand er für den Verein vom Mittelrhein auf dem Platz, erzielte beim 2:1-Erfolg über die U23 des FC Schalke 04 am 2. November 2024 den wichtigen Treffer zum Ausgleich. Einen weiteren Treffer konnte er in dieser Spielzeit auflegen. Nach dem Abstieg der Eintracht zog Özden zum einstigen und nun erneuten Liga-Konkurrenten, KFC Uerdingen. In der Hinrunde der laufenden Saison kam er für die Grotenburg-Kicker in zehn Spielen zum Einsatz, drei Tore legte er vor. Mit dem Ziel wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen und die Freude am Fußball zurückzugewinnen, kehrt er nun an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

"Ich freue mich sehr, dass Batu zu uns zurückgekehrt ist. Seine Eins-gegen-eins-Stärke sorgt für Unruhe in gegnerischen Abwehrreihen, sein klarer Zug zum Tor bringt uns zusätzliche Torgefahr, und seine Flexibilität auf den Offensivpositionen macht ihn zu einer wichtigen Option für unsere Spielweise. Wir wollen ihm helfen, wieder zu seiner alten Leistungsstärke zurückzufinden, und hoffen, dass er bei uns erneut Spaß am Fußball bekommt und uns verstärkt", lässt sich Baumbergs Coach in der Vereinsmitteilung zitieren. Für die Sportfreunde geht es nach der Winterpause gleich mit dem schwierigen Heimspiel gegen den KFC weiter - Özden dürfte gegen seinen Ex-Club besonders motiviert sein.