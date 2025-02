Sportfreunde Baumberg „hauen sich drei Dinger selber rein“

Oberliga-Titelträger Sportfreunde Baumberg kam es am 21. Spieltag mehr als knüppeldick! Auch das dritte Spiel nach Wiederbeginn in die laufende Saison ging verloren – und das auf eine Weise, die sich die akut abstiegsgefährdeten Sportfreunde so sicher nicht vorgestellt hatten. Gegen den neuen Tabellenführer SC St. Tönis musste die Mannschaft von SFB-Trainer Salah El Halimi eine deprimierende 0:6 (0:5)-Klatsche hinnehmen, sodass der Rückstand auf das rettende Ufer auf drei Punkte angewachsen ist.

Dabei gehörten die Anfangsminuten den Hausherren, bevor drei Slapstick-Aussetzer die Blau-Weißen auf die Verlierer-Straße führten. In der sechsten Minute fand ein Steckpass von Tim Knetsch den durchgestarteten Robin Hömig, dessen Schuss von der Strafraumgrenze SC-Keeper Simon Sell reflexartig über die Latte faustete. Sechs Minuten später nahm das Unheil aber seinen Lauf – einen Rückpass wollte SFB-Keeper Daniel Schwabke nach vorne schlagen, doch der Ball prallte gegen die Wade von Mario Knops und trudelte von dort in Zeitlupe und zum Entsetzen der Gastgeber über die Linie – 0:1 (12.).

In der 22. Minute war die Messe endgültig gelesen – nach einem Fehlpass im Baumberger Spielaufbau steckte Knops auf Tyler Nkamanyi durch, der Schwabke aus zwölf Metern keine Abwehrchance ließ – 0:4. Nach einem fragwürdigen Foul von Oscasindas an Daiki Kamo zeigte der Unparteiische auf den Punkt – der Gefoulte trat selbst anund erhöhte auf 5:0 (24.). In der 40. Minute wurde Turay elfmeterreif von den Beinen geholt, doch diesmal blieb der Pfiff des Schiedsrichters zum Erstaunen der Baumberger aus.

In Durchgang zwei entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dessen Verlauf die Gäste nicht mehr als nötig unternahmen. Die Hausherren bewiesen insofern Moral, dass sie sich nicht komplett hängenließen. Trotzdem machten die Gäste in der 70. Minute das halbe Dutzend voll – nach einer Rechtsecke von Kohei Nakano köpfte Ilias Bouassaria zum 6:0 ein. Eine Minute später traf Knops die Latte des Baumberger Tores (71.). Erst in der 85. Minute verzeichneten die SFB die zweite nennenswerte Torchance durch den eingewechselten Illia Pieshykov, doch seinen Schuss parierte der sichere Sell.

Baumberg will sich gar nicht länger mit der Niederlage befassen

Nach der einseitigen Partie feierten die Schwarz-Gelben in einer Jubeltraube ihre Tabellenführung, während die SFB-Spieler nach der fünften Niederlage in Folge mit hängenden Köpfen das Spielfeld verließen. SFB-Zugang Sertan Yigenoglu fand nach Spielende deutliche Worte: „Wir müssen das Spiel ganz schnell abhaken und uns auf die nächsten schweren und wichtigen Aufgaben optimal vorbereiten. Die Mannschaft benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um das nötige Selbstvertrauen zu tanken.“

Der St.-Töniser Co-Trainer Johannes Dahms, der den erkrankten Chefcoach Bekim Kastrati vertrat, fand für den amtierenden Meister ermutigende Worte: „Die drei Tore spielten uns natürlich in die Karten. Daniel Schwabke passiert so etwas nicht ein zweites Mal, aber so läuft es, wenn man unten oder wie wir oben steht. Das Ergebnis spiegelt nicht die wahre Qualität der Baumberger wider. Wir sind glücklich mit dem Ergebnis und haben die Geschenke angenommen.“

Der sichtlich enttäuschte El Halimi rang um Worte, bevor er das Gesehene zusammenfasste: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, doch danach passiert etwas, das nicht in Worte zu fassen ist. Wir hauen uns drei Dinger selber rein, und wir haben gedacht, dass wir uns in einem falschen Film befinden. Wir haben uns selbst aus dem Spiel genommen, sodass die Jungs mir brutal leid tun. Nach der Halbzeitpause war es eine Charakterfrage, das Spiel vernünftig zu Ende zu bringen. Jetzt gilt es, dieses Spiel aus den Köpfen zu bekommen.“