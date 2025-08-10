Die Sportfreunde Baumberg sind im Niederrheinpokal eine Runde weiter. – Foto: SSVg Velbert 02

Sportfreunde Baumberg halten sich in Fischeln diesmal schadlos Beim Landesliga-Absteiger in Krefeld gewinnen die Sportfreunde Baumberg in der ersten Runde des Niederrheinpokals sicher mit 7:0. Co-Trainer Mo Rifi sagt, worauf sich das Team in der Oberliga-Saison verlassen kann.

Nichts anbrennen, im Gegensatz zum 25. Oktober 2023, als sie an gleicher Stelle erst in der Verlängerung mit 6:3 gewonnen hatten, ließen die Sportfreunde Baumberg diesmal in der ersten Runde des Niederrheinpokal beim VfR Krefeld-Fischeln. Der Oberligist gewann auf dem Kunstrasenplatz im Willi-Schlössser-Sportpark beim völlig überforderten Kontrahenten, der erst Ende Juni aus der Landesliga abgestiegen war, mit 7:0 (5:0). Dabei zeigte das Team von Co-Trainer Mohamed „Mo“ Rifi – er vertrat seinen noch im Urlaub weilenden Chefcoach Salah El Halimi – mit den drei Zugängen Timo Hölscher, Andre Mandt und Paolo Aurelio Piccinini in der Startelf eine Vorstellung, die Zuversicht für den Meisterschaftsauftakt am kommenden Freitag in der Grotenburg beim KFC Uerdingen machen sollte (20 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln VfR Fischeln Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 0 7 Abpfiff Weil Robin Hömig schon nach drei Minuten einen Handelfmeter verwandelte, waren alle Weichen gestellt. Viermal parierte danach Fischelns Keeper Leon Buschen gut, wogegen sein Gegenüber Daniel Schwabke kaum geprüft wurde. Die beste Chance der Gastgeber setzte Niklas Geraets neben den Pfosten (21.). Für das 2:0 und 3:0 sorgte der flinke Baris Sarikaya (29./40.), ein Eigentor von Fischelns Florian Leisten (42.) und der Treffer des Ex-Kölners Hölscher (45.) bescherten den SFB den schon deutlichen Pausenstand.

In der zweiten Hälfte nahmen die Baumberger, bei denen Kapitän Louis Klotz viele gekonnte Aktionen einleitete, den Fuß deutlich vom Gas. Dennoch langte es zu zwei weiteren Treffern, die auf das Konto von Torjäger Robin Schnadt (57.) und Bilal Sezer (69.) gingen. Die Platzherren mühten sich vergeblich um ein Ehrentor. Rifi war nach dem Sieg im ersten Pflichtspiel der neuen Saison naturgemäß zufrieden. „Es war extrem wichtig, ein frühes Tor gegen einen kompakten Gegner zu erzielen. Der Handelfmeter war völlig berechtigt“, urteilte der Baumberger Co-Trainer, der zudem erklärte: „Der Platz von Fischeln hat ja gerade einmal Minimalmaße, und darauf konnte der Gegner noch kompakter stehen und auf Konter lauern.“ Er hatte sein Team aber unter der Woche genau auf solch ein Szenario eingestellt: „Wir haben trainiert, auf engem Raum zu kombinieren, gute Übergänge zu finden und den Gegner früh zu attackieren“, berichtete Rifi.