Sportfreunde Baumberg halten sich in Fischeln diesmal schadlos

Nichts anbrennen, im Gegensatz zum 25. Oktober 2023, als sie an gleicher Stelle erst in der Verlängerung mit 6:3 gewonnen hatten, ließen die Sportfreunde Baumberg diesmal in der ersten Runde des Niederrheinpokal beim VfR Krefeld-Fischeln. Der Oberligist gewann auf dem Kunstrasenplatz im Willi-Schlössser-Sportpark beim völlig überforderten Kontrahenten, der erst Ende Juni aus der Landesliga abgestiegen war, mit 7:0 (5:0). Dabei zeigte das Team von Co-Trainer Mohamed „Mo“ Rifi – er vertrat seinen noch im Urlaub weilenden Chefcoach Salah El Halimi – mit den drei Zugängen Timo Hölscher, Andre Mandt und Paolo Aurelio Piccinini in der Startelf eine Vorstellung, die Zuversicht für den Meisterschaftsauftakt am kommenden Freitag in der Grotenburg beim KFC Uerdingen machen sollte (20 Uhr).
Weil Robin Hömig schon nach drei Minuten einen Handelfmeter verwandelte, waren alle Weichen gestellt. Viermal parierte danach Fischelns Keeper Leon Buschen gut, wogegen sein Gegenüber Daniel Schwabke kaum geprüft wurde. Die beste Chance der Gastgeber setzte Niklas Geraets neben den Pfosten (21.). Für das 2:0 und 3:0 sorgte der flinke Baris Sarikaya (29./40.), ein Eigentor von Fischelns Florian Leisten (42.) und der Treffer des Ex-Kölners Hölscher (45.) bescherten den SFB den schon deutlichen Pausenstand.
In der zweiten Hälfte nahmen die Baumberger, bei denen Kapitän Louis Klotz viele gekonnte Aktionen einleitete, den Fuß deutlich vom Gas. Dennoch langte es zu zwei weiteren Treffern, die auf das Konto von Torjäger Robin Schnadt (57.) und Bilal Sezer (69.) gingen. Die Platzherren mühten sich vergeblich um ein Ehrentor.
Rifi war nach dem Sieg im ersten Pflichtspiel der neuen Saison naturgemäß zufrieden. „Es war extrem wichtig, ein frühes Tor gegen einen kompakten Gegner zu erzielen. Der Handelfmeter war völlig berechtigt“, urteilte der Baumberger Co-Trainer, der zudem erklärte: „Der Platz von Fischeln hat ja gerade einmal Minimalmaße, und darauf konnte der Gegner noch kompakter stehen und auf Konter lauern.“ Er hatte sein Team aber unter der Woche genau auf solch ein Szenario eingestellt: „Wir haben trainiert, auf engem Raum zu kombinieren, gute Übergänge zu finden und den Gegner früh zu attackieren“, berichtete Rifi.
Auch angesichts einiger anderer knapperer Ergebnisse in Erstrundenspielen zwischen hohen Favoriten und Außenseitern zeigte sich der SFB-Co-Trainer zufrieden mit der Ausbeute seines Oberligisten beim Bezirksligisten: „Du darfst so einen Gegner nie unterschätzen – und das haben wir auch nicht getan.“
Nach der deutlichen Führung zur Pause und angesichts der hohen Temperaturen war die Tempo-Verringerung der Baumberger verständlich, Rifi bemängelte aber, dass sein Team dem Gegner „in der zweiten Halbzeit auch die eine oder andere Möglichkeit“ gestattet hatte. Das war aber letztlich nicht entscheidend, die SFB erhöhten schließlich noch und gingen selber ohne Gegentor aus dem Duell. Sarikayas 3:0 sah Rifi als den Treffer an, der Fischeln letztlich „den Stecker gezogen“ habe, denn danach fielen die weiteren beiden Tore bis zur Pause ziemlich schnell. „Da hatten die Krefelder auch eine andere Körpersprache. Sie haben zwar weiter versucht, dagegen zu halten, aber nicht mehr mit der ganz großen Leidenschaft“, sagte Rifi.
Er übergibt den Staffelstab nun wieder an El Halimi, fasste nach der Vorbereitung und dem ersten Pflichtspielsieg noch zusammen: „Aus den Zugängen und den altbewährten Spielern hat sich schon eine Mannschaft gefunden. Die Älteren führen die Jüngeren ran, wir haben ein gutes Feeling und einen guten Spirit. Wir werden auch noch schwerere Zeiten haben, und dann ist es von Vorteil, wenn die Jungs gut miteinander können, zusammenrücken und mit anpacken.“ Die Hürde am Freitag beim KFC scheint hoch – wenngleich sich die Uerdinger in der ersten Runde des Niederrheinpokals so eben zu einem 1:0-Heimsieg über den Landesligisten SSV Born quälten.