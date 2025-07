Sportfreunde Baumberg halten Frequenz hoch

Nach einer verhaltenen Anfangsphase schalteten die Hausherren auf Angriffsmodus und beherrschten Ball und Gegner – in zunehmender Weise fanden sie besser ins Spiel. „Nach etwa zehn Minuten sind wir gut reingekommen, haben uns auf den Gegner prima eingestellt und konnten uns gute Möglichkeiten erarbeiten“, so Rifi, der lediglich die Chancenverwertung bemängelte, aber auch betonte: „Andererseits befinden wir uns auf einem sehr guten Weg, weil wir derartige Chancen kreieren.“

Der starke Zugang Paolo Aurelio Piccinini, der neben sieben weiteren Neuverpflichtungen zum Einsatz kam, hatte die Führung auf dem Fuß. Den Schuss des offensivfreudigen Verteidigers entschärfte Gäste-Keeper Oleksandr Kuzub (17.), ehe SFB-Kapitän Louis Klotz nach perfekter Balleroberung das Spielgerät knapp über das Gehäuse setzte (22.). In der 35. Minute belohnten sich die Blau-Weißen für ihre Bemühungen. Klotz setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Torjäger Robin Schnadt, der per Direktabnahme und wie selbstverständlich zum 1:0 traf. „Das war ein schöner Spielzug, der in der One-Touch-Zone zum Erfolg führte und für Robin weiteres Selbstvertrauen bedeutete“, freute sich Rifi über die überfällige Führung und ergänzte: „In der Defensive haben wir bis auf zwei Konter nichts zugelassen, wobei wir die Gegenstöße rechtzeitig korrigieren konnten.“

Der Fuß bleibt auf dem Gaspedal

In Durchgang zwei hielten die SFB ihre Frequenz – Baris Sarikaya zog von der rechten Seite nach innen und stellte per Schlenzer auf 2:0 (64.). Danach scheiterten er und Sturmtalent Farhan Ghaznawi in aussichtsreichen Positionen (67./70.). In der 71. Minute wurde Ghaznawi im Strafraum einschussbereit von den Beinen geholt – selbstbewusst schnappte sich der 18-Jährige den Ball und traf eiskalt vom Punkt (72.) – 3:0. „Er ist ein Vollblutstürmer und hat einen ausgeprägten Torriecher“, fand Rifi.

Der Co-Trainer empfängt die SFB am Montagabend zur 16. Einheit während der bisher bestens organisierten und verlaufenden Vorbereitung. „Während der nächsten Einheiten werden hauptsächlich die Beweglichkeit, der Schnellspurt und Spielphasen mit dem Ball trainiert“, erklärt der hochmotivierte Rifi, der El Halimi pünktlich zum Pokalspiel beim VfR Fischeln am 10. August ein topfittes Team übergeben möchte.