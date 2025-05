Sportfreunde Baumberg halten die Klasse

Schließlich ging Baumberg schon nach sieben Minuten mit 1:0 in Führung. Ben Harneid verwandelte einen Freistoß von Sercan Er und schockte somit auch erst einmal den Tabellenführer, der lange Probleme hatte, überhaupt gefährlich zu werden. „Wir haben wenig bis gar nichts zugelassen. Nur beim Ausgleich hatten wir keine gute Abstimmung.“

Dieser ging aus einem Standard der Gäste hervor. Kevin Kehrmann, für seine weiten Einwürfe berühmt, fand mit einem dieser Timo Brauer. Der ehemalige Kapitän von Rot-Weiss Essen fackelte nicht lange und setzte einen Fernschuss ins Netz. Bitter vor allem für Ersatzkeeper Thorsten Pyka, der den verletzten Daniel Schwabke ersetzen musste – er war bei dem gleich doppelt abgefälschten Abschluss letztendlich machtlos. „Trotzdem hat er ein gutes Spiel gemacht“, lobte El Halimi seinen Schlussmann.

Baumberg schnuppert am Siegtreffer

In der zweiten Hälfte waren die Baumberger dann nah am Sieg. Einen eigentlich platzierten Schuss in die Ecke von Bilal Sezer konnte Schonnebecks Keeper Lukas Lingk überragend abwehren. Den vermeintlichen Treffer zum 2:1 von Robin Hömig in der Schlussphase pfiff Schiedsrichter Jonah Besong wegen einer Abseitsstellung zurück. „Als er den Ball annimmt, war er auf Höhe seines Gegenspielers. Ich meine, er hätte nicht im Abseits gestanden, aber ich werde mir das noch einmal ansehen“, meinte El Halimi. Auch in der Nachspielzeit konnte Baumbergs Torjäger vom Dienst noch einmal alleine aufs Tor zulaufen. Allerdings zog Schonnebecks Abwehrchef und Kapitän Matthias Bloch die Notbremse und verhinderte somit den möglichen Treffer. Die kurze Überzahl konnten die Baumberger nicht mehr ausnutzen.

„Wir haben leidenschaftlich dagegengehalten, leidenschaftlich verteidigt und mutig nach vorne gespielt“, lobte El Halimi seine Mannschaft, für den die Punkteteilung am Ende aber in Ordnung geht. „Das Ergebnis ist gerecht, aber wir hätten es gewinnen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass Schonnebeck eine überragende Saison spielt.“ Er sei sehr glücklich, dass seine Mannschaft den Aufwärtstrend weiter bestätigen konnte. „Die vergangenen Spiele waren alle sehr gut. Ich bin froh, dass wir keinen Druck mehr haben, etwas befreiter aufspielen können und nun auch Planungssicherheit besitzen.“

Kein Druck heißt hierbei aber auch nicht, dass jetzt die Zügel locker gelassen werden. An den letzten beiden Spieltagen geht es für die Baumberger noch nach Sonsbeck und im heimischen Mega-Stadion gegen die SSVg Velbert. „Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen klettern können und mit der bestmöglichen Platzierung abschließen.“ Zumal am letzten Spieltag der Monheimer Sandstraße wohl auch noch einmal einiges an Aufmerksamkeit gewidmet wird. Schließlich geht es mit den Velbertern noch gegen einen der Haupt-Aufstiegsaspiranten der Oberliga. „Wir haben eine gewisse Verantwortung, dass wir auch im letzten Spiel noch einmal alles reinwerfen. Wir wollen zusehen, dass wir das Ganze vernünftig über die Bühne bringen.“

Doch vorher darf nach einer schwierigen Saison aber ruhig erst einmal der Klassenerhalt gefeiert werden.