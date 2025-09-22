Sportfreunde Baumberg gewinnen das dritte Derby in Folge

Am sechsten Oberliga-Spieltag haben die Sportfreunde Baumberg (SFB) im brisanten Stadtderby gegen den 1. FC Monheim (FCM) nach drei sieglosen Spielen durch einen 2:0 (1:0)-Sieg wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi kletterte nach dem zweiten Saisonsieg mit acht Punkten in die obere Tabellenhälfte und stellte den Anschluss ans obere Drittel her, während das Team von FCM-Coach Dennis Ruess nach der zweiten Niederlage in Folge weiterhin sieben Punkte auf dem Konto hat und vom Stadtrivalen überflügelt wurde.

El Halimi hatte seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche (2:2 in Frintrop) auf vier Positionen verändert und setzte hierbei auf Routine und Derby-Erfahrung: Für Thorsten Pyka rückte der genesene Daniel Schwabke wieder zwischen die Pfosten, Tim Knetsch, Shoyo Akaogi und Denis Sitter ersetzten Paolo Piccinini, Farhan Ghaznawi sowie Al-Hassan Turay. Besonders erfreulich: Der 28-jährige Sitter überzeugte nach seiner langen Leidensgeschichte auf seiner angestammten Position als Linksverteidiger.

Sein Gegenüber Dennis Ruess musste unterdessen auf viele Stammspieler verzichten, so etwa Talha Demir, der aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt war. Auch Leonard Bajraktari stand verletzungsbedingt nicht im Kader des FCM. Tim Galleski war krankheitsbedingt angeschlagen und saß zunächst auf der Bank. Stattdessen standen Zissis Alexandris, Alexander Bojkovski und Timm Bungert in der Startelf.

Die beiden spielstarken Mannschaften agierten in einem intensiven Spiel von Beginn an dennoch mit offenem Visier, sodass die rund 300 Zuschauer auf ihre Kosten kamen. Schon in der achten Minute kam FCM-Mittelfeldakteur Mohamed El Mouhouti zur ersten Chance, doch Schwabke war auf dem Pfosten. Acht Minuten später steckte Sitter auf Knetsch, der den linken Pfosten traf, den Abpraller setzte Spielgestalter Robin Hömig über das Gehäuse (16.).

In der 23. Minute fiel dann nach einem Freistoß von Kapitän Louis Klotz aber die SFB-Führung. Klotz hatte aus dem linken Halbfeld gefühlvoll in die Box geflankt– der aufgerückte Verteidiger Enis Vila wuchtete den Ball per Kopf in den linken oberen Torwinkel. Damit hatten die Hausherren nun Oberwasser. Nur zwei Minuten später bediente Timo Hölscher den durchgestarteten André Mandt, dessen Versuch FCM-Keeper Leon Feher reflexartig parierte, bevor Baris Sarikaya ebenfalls am glänzend reagierenden Feher scheiterte (29.). „Wir hätten zur Halbzeit durchaus 3:0 führen können. Unser Manko in Durchgang zwei war, dass wir die Konter nicht gut ausgespielt haben. Demzufolge blieb das Spiel bis zum Ende unnötig spannend“, analysierte El Halimi.

Schwabke hält die Null fest

Der SFB-Coach zeigte sich diesmal aber mit dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag zufrieden. „Die Jungs wurden nach der unglücklichen Serie endlich für ihre Bemühungen belohnt.“ In Durchgang zwei konnte sich auch der glänzend aufgelegte Schwabke nach klugen FCM-Vorstößen auszeichnen (82./84.). Der eingewechselte Simone Lo Castro zeichnete in der Nachspielzeit für den Endstand verantwortlich – im Zentrum setzte sich der 19-jährige Stürmer gegen Enno Lang durch schweißte das Spielgerät aus etwa zwanzig Metern in den rechten oberen Torwinkel – 2:0 (90.+5). Eine Minute später entschied der Schiedsrichter nach einem Luftduell im Baumberger Strafraum dann noch auf Elfmeter (96.). Passend zum Spiel: Den scharf und platziert geschossenen Schuss von Luca Jan Kiefer entschärfte Schwabke mit einer Monsterparade, sodass am Ende zum ersten Mal in dieser Saison auch die Null stand.

Entsprechend bedient war nach der Partie FCM-Coach Dennis Ruess. „Es wurmt schon. Ich bin nicht enttäuscht über die Leistung der Mannschaft, aber über das Ergebnis.“ Dabei waren die Monheimer ja durchaus kontrolliert in die Partie gestartet und hatten auch die erste nennenswerte Torchance. Doch erneut waren es die Standards, die dem FCM Probleme bereiteten – sowohl das Verteidigen solcher als auch die Fehleranfälligkeit nach eigenen. Das weiß auch Ruess: „Da müssen wir den Finger auch in die Wunde legen. Es ist schon ein Prozess, aber der muss auch dahin gehen, dass wir uns die Baustellen nicht dauerhaft selber aufmachen mit dieser Thematik.“

Erst in der Schlussphase übte der FCM noch einmal Druck aus. In der 84. Minute war es Kai Schneider, der den Ball frei vor dem Tor nur drüber setzte. Kurz darauf sorgten die Gastgeber dann aber mit dem 2:0 dafür, dass auch die letzten Monheimer Hoffnungen verpufften. Da passte der verschossene Strafstoß am Ende nur allzu gut ins Gesamtbild. Schlussendlich war es eine Niederlage, die die Schwächen der Mannschaft skizzierte. Ruess weiß klar zu benennen, woran sein Team noch zu arbeiten hat: „Wir müssen einfach besser in und um die Box werden. Das sind sowohl Abschluss als auch Entscheidungsfindung und Zielstrebigkeit. Viele Dinge sind schon ordentlich, aber damit wir uns dann auch gegen abgezockte Mannschaften belohnen, müssen wir diese Themen halt reinbringen.“

Leistung und Entwicklung der Mannschaft sind allerdings zufriedenstellend, weshalb sich der Trainer eine Kampfansage nicht nehmen ließ: „Spätestens im Rückspiel sehen wir uns und vielleicht sind wir dann schon einen Schritt weiter.“ Zunächst liegt der Fokus der Monheimer aber auf der kommenden Partie gegen den neuen Tabellenzweiten SV Sonsbeck am kommenden Sonntag.