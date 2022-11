Sportfreunde Baumberg feiern ungefährdeten Sieg beim Cronenberger SC In der Fußball-Oberliga setzt sich Baumberg ohne Schwierigkeiten mit 3:0 (1:0) beim Abstiegskandidaten in Wuppertal durch.

Al-Hassan Turay war keine Minute auf dem Rasen, da durfte er bereits jubeln. Mit seinem ersten Ballkontakt traf der Joker nach 75 Minuten ins Netz und sorgte für die endgültige Entscheidung in der Partie zwischen dem Cronenberger SC und den Sportfreunden Baumberg. Mit 3:0 gewann die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi verdient in Wuppertal und ist seit nunmehr sechs Partien unbesiegt.

Wie auch die Hausherren traten die Gäste aus Baumberg stark ersatzgeschwächt an. Kurzfristig meldeten sich noch Kosi Saka, Robin Hömig, Luka Geishauser und Enes Topal grippekrank ab, so dass El Halimi improvisieren musste. Er ließ Bilal Sezer als „falsche Neun“ auflaufen und beorderte Innenverteidiger Ben Harneid ins Mittelfeld. Trotz der ungewohnten Aufstellung fanden die Gäste gut in die Partie. Die stark abstiegsgefährdeten Cronenberger zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück. „Wir hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz“, sagte El Halimi.

Louis Klotz vergab die erste Chance der Partie (14.), doch spätestens beim Versuch von Sezer zwei Minuten später hätte es 1:0 aus Sicht der Sportfreunde stehen müssen. Nach einer Ballstafette über die Stationen Harneid, Milan Burovac und Baris Sarikaya gelangte der Angreifer an den Ball, schoss aber neben das Tor. „Da hätte er sich die Ecke aussuchen können“, betonte El Halimi. Abgesehen von der Chancenausbeute war der SFB-Coach aber zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. „Die Jungs haben den Ball mit wenig Kontakten schön laufen lassen und die Seiten gut verlagert“, lobte er.

Schließlich war es der eine Position vorgerückte Harneid, der den Bann brach und das Führungstor erzielte. Nach einem Schnittstellenpass von Kisolo Deo Biskup traf der 22-Jährige „in bester Stürmermanier“ (El Halimi) zum 1:0 (32.). „Und selbst danach wollte Cronenberg den Ball nicht haben und lauerte nur auf Umschaltmomente“, sagte der Gäste-Trainer. Er musste mit ansehen, wie sein Team bis zur Pause weitere gute Gelegenheiten durch Sarikaya (34.) und Sezer (36./41.) ungenutzt ließ.

„Wir wollten konzentriert bleiben und unbedingt das zweite Tor nachlegen“, sagte El Halimi. Mit hohem Pressing übte seine Mannschaft dann auch weiter Druck aus. Nachdem Patrick Jöcks (48.) und Sarikaya (53.) die Vorentscheidung zunächst verpassten, zeigte Abwehrspieler Panagiotis Koukoulis wie es geht. Nach einer Ecke von Sarikaya köpfte der ehemalige Cronenberger zum 2:0 (57.). Nach einer weiteren Großchance durch Harneid (65.) war es schließlich der eingewechselte Turay, der den Endstand herstellte (76.). Zum einzigen Mal gefährlich vor das Tor von SFB-Keeper Daniel Schwabke kamen die Hausherren kurz nach dem dritten Treffer, als sie einen Freistoß an den Außenpfosten setzten.

„Der Sieg ist komplett verdient. Den einzigen Vorwurf, den ich meinem Team machen kann, ist, dass sie den Sieg nicht höher gestaltet haben“, sagte El Halimi. „Aber das ist Klagen auf hohem Niveau. Wir sind froh, drei Punkte bei einem unangenehmen Gegner geholt zu haben.“