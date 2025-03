Baumberg feierte einen spektakulären Sieg. – Foto: Jens Terhardt

Sportfreunde Baumberg feiern Spektakel-Sieg in Kleve Baumberger Befreiung: 2:0 vorne, 2:3 zurück, dann 4:3-Erfolg in der Nachspielzeit.

Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt: Am 22. Spieltag der Oberliga hat der Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg nach einem höchst dramatischen und eindrucksvollen Spiel den ersehnten und umjubelten Befreiungsschlag gelandet. Nach einer 2:0-Führung im Kellerduell beim 1. FC Kleve drehten die Gastgeber das Spiel innerhalb von zwölf Minuten und schienen den Sportfreunden den sicher geglaubten Sieg aus den Händen gerissen zu haben. Doch am Ende einer turbulenten und atemberaubenden Partie feierten die Baumberger mit dem 4:3 (2:1) den fünften Saisonerfolg.

Baumberg macht Satz nach oben Nach sechs Niederlagen in Folge war der imponierende Erfolg von enormer Bedeutung – insbesondere angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz, die komplett sieglos blieb. Die Blau-Weißen kletterten mit 20 Punkten an das rettende Ufer, während der Abstand zum sicheren Abstiegsplatz auf vier Punkte angewachsen ist. Umso wichtiger: Der zuvor mögliche Abstiegsplatz würde aufgrund der Niederlagen der Niederrhein-Vertreter in der Regionalliga – KFC Uerdingen und Wuppertaler SV – und deren Abrutschen auf die Abstiegsränge aktuell den zusätzlichen sicheren und bitteren Gang in die Landesliga bedeuten.

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 3 4 Abpfiff SFB-Cheftrainer Salah El Halimi modifizierte seine Startelf gegenüber der 0:6-Niederlage im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC St. Tönis auf zwei Positionen: Für den noch nicht genesenen Torjäger Robin Schnadt rückte Günter Mabanza in die Startelf, und Tim Knetsch verletzte sich während des Aufwärmens, sodass der eigentlich erkrankte Baris Sarikaya begann. Auf dem äußerst schwer bespielbaren Rasen scheuten die Kontrahenten anfangs die Risikotaste und waren zunächst um Torsicherung bedacht. Doch in der 17. Minute erzielte Enes Topal nach 425 torlosen Minuten und nach Vorarbeit von Robin Hömig den vielumjubelten Führungstreffer – er hatte auch zuletzt am 17. Spieltag bei der SSVg. Velbert getroffen (2:4).