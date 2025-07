André Mandt (r.) wird Baumberger. – Foto: Alfred Mehles

Sportfreunde Baumberg feiern einen Transfer-Coup Die Sportfreunde Baumberg arbeiten weiter am Kader für die neue Saison und haben nun nach vielen jungen Spielern auch zwei erfahrene präsentiert.rn Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SF Baumberg André Mandt Salah El Halimi Enis Vila

Die Sportfreunde Baumberg (SFB) treiben ihre Planungen für die neue Saison in der Oberliga weiter voran. Nach der Vorstellung einiger vornehmlich junger Akteure bekommt Cheftrainer Salah El Halimi nun auch ein Plus an Erfahrung – mit diesem Transfer haben die SFB einen echten Transfer-Coup gelandet.

Denn nun kommt André Mandt nach Baumberg. Ausgebildet wurde der ehemalige U16-Nationalspieler Deutschlands im Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen und hatte im Anschluss verschiedene Stationen, vor allem in der Regionalliga, bei Klubs wie dem 1. FC Saarbrücken oder dem Wuppertaler SV. Zuletzt lief Mandt zwischen 2021 und 2025 für die TuS Koblenz in der Oberliga Rheinland-Pfalz auf; ihm gelangen in der abgelaufenen Saison sechs Tore und fünf Vorlagen.

El Halimi findet: „Mit André bekommen wir nicht nur einen spielstarken Sechser, sondern auch einen echten Führungsspieler, der unserem jungen Kader mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz und seiner Ausstrahlung enorm guttun wird. Er kommt mit einer beeindruckenden Vita zu uns und hat zuletzt in Koblenz als Kapitän Verantwortung übernommen. Er weiß, wie es in der Oberliga und darüber hinaus läuft – auf und neben dem Platz.“