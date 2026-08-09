Sportfreunde Baumberg erledigen in Neuwerk ihre Hausaufgaben

SFB im Fokus. – Foto: GeraMedia

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg ließen sich in Mönchengladbach trotz der Defensivstärke des Landesliga-Aufsteigers Sportfreunde 06 Neuwerk nicht beirren oder gar überraschen. Aufgrund einer souveränen Leistung in spielerischer und taktischer Hinsicht behielt der Fünftligist vor etwa 200 Zuschauern mit 3:0 (0:0) die Oberhand und zog trotz starker Gegenwehr schlussendlich in die zweite Runde des Niederrheinpokals ein.

Damit erledigte der Pokalsieger von 2013 seine Hausaufgaben und startete mit einem guten Gefühl in die Pflichtspielsaison 2026/27, in der er am nächsten Wochenende zum Meisterschaftsauftakt einer Liga mit einer außergewöhnlichen Dichte an Traditionsvereinen den SV Sonsbeck erwartet (Samstag, 16 Uhr, Am Kielsgraben).

Die Baumberger, die kurzfristig ohne ihren angeschlagenen Umschaltspieler Timo Hölscher auskommen mussten, waren in einem fairen Spiel von Beginn an das tonangebende zweier kompakt agierender Teams, die zunächst keine hochkarätigen Torchancen zuließen. SFB-Mittelfeldstratege Robin Hömig verzeichnete die ersten beiden Einschussmöglichkeiten - sein Freistoß strich knapp am Neuwerker Gehäuse vorbei (14.), ehe sein Schuss aus der zweiten Reihe von Keeper Phillip Beckers pariert wurde (20.).

Neuwerk kann gut mit dem Halbzeitstand leben

Fünf Minuten später verpasste Enis Vila nach einer Rechtsecke von Haruto Idoguchi per Kopf die Führung (25.) - Heimtrainer Erdogan Karaca, der seine Truppe im Vorfeld als Underdog eingeordnet hatte, konnte zur Pause mit dem torlosen Remis zufrieden sein. „Wir sind gut in die intensive Partie reingekommen, doch bisweilen fehlten uns die nötige Frische und Wucht im letzten Drittel, sodass wir uns mit dem Halbzeitstand begnügen mussten“, erläuterte dagegen Mohamed Rifi.

Der SFB-Co-Trainer nahm deshalb zum Wiederbeginn taktische Veränderungen vor: „Wir sind sofort gut aus der Kabine gekommen und wurden für die Bemühungen belohnt.“ Idoguchi spielte nach einem blitzartig vorgetragenen Angriff von links ins Zentrum, wo Hömig clever verlängerte - dem abgefälschten Schuss des stark spielenden SFB-Sechsers Milan Burovac vermochte Beckers nur hinterherzuschauen - 0:1 (48.).

Nach dem 2:0 werden die SFB „zu wild“

Nach einem Steckpass von Hömig behielt Zugang Ernesto Carratala-Jimenez im Eins-gegen-eins-Duell gegen Beckers die Nerven und erzielte das erste Tor für seine Farben - 0:2 (57.). „Danach waren wir zu wild, anstatt die aufkommenden Hausherren clever auszuspielen“, so Rifi, der vier frische Kräfte bei hochsommerlichen Temperaturen brachte und fand: „Die eingewechselten Spieler haben das Spiel wieder lebendig gestaltet und uns Sicherheit und Intensität verliehen. Der Gegner hatte zuvor die Herausforderung angenommen und sich bis zum Schluss gewehrt; eine derartige Mannschaft muss man erst mal schlagen.“

In der 77. Minute eingewechselt, sorgte Brian Owuso, der aus der eigenen Jugend den Sprung ins Oberliga-Team geschafft hat, in der Nachspielzeit für den Endstand: Er traf nach Vorarbeit von Felix-Benedict Neuhäuser zum 3:0 (90.+4). Rifi betrachtete das Grundgefühl nach dem Einzug in die nächste Runde als sehr positiv: „Die Zugänge haben sich nahtlos in sportlicher und charakterlicher Hinsicht etabliert. Jetzt gilt es, den Weg in der Meisterschaft fortzusetzen.“

SFB: Kramp - Yigenoglu, Hömig, Akaogi, Vila, Haderer (65. Sitter), Carratala-Jimenez (77. Owuso), Yamashita (74. Neuhäuser), Aschenbroich, Idoguchi, Burovac.

Tore: 0:1 Burovac (48.), 0:2 Carratala-Jimenez (57.), 0:3 Owuso (90.+4).