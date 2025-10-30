Sportfreunde Baumberg empfangen Meerbuschs Minimalisten

Am zwölften Spieltag der Oberliga stehen sich mit den Sportfreunden Baumberg und dem TSV Meerbusch nicht nur direkte Tabellennachbarn, sondern auch zwei Mannschaften der Stunde gegenüber (Sonntag, 14.30 Uhr, Sandstraße). Nach dem unglücklichen Ausrutscher gegen die SpVg. Schonnebeck (1:2) ist die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi mit dem überzeugenden 5:1-Sieg beim 1. FC Kleve sofort wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt, sodass sie jetzt mit 18 Punkten den hervorragenden fünften Platz belegt. Die Meerbuscher sind jedoch aufgrund ihrer vier Siege innerhalb der aktuellen Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen mit nunmehr 17 Punkten das aktuell formstärkste Team der Liga.

Erstaunlich: Mit zwölf Einschüssen und der demnach zweitschlechtesten Offensive sammelten die Meerbuscher Minimalisten ihre bisher 17 Punkte und kletterten auf Rang sechs – dabei gelangen den Blau-Gelben drei 1:0-Siege. Vincent Boldt, seit 2020 TSV-Stürmer, sowie Zugang Reo Kamiyama erzielten jeweils vier Treffer und haben mehr als die Hälfte der Meerbuscher Tore auf ihrem Konto.

Am vierten Spieltag befanden sich die Kontrahenten mit jeweils vier Punkten in der Gefahrenzone – jetzt ist es im oberen Tabellendrittel ein Duell auf Augenhöhe, das für beide Mannschaften nach knapp einem Drittel der Saison zu einem echten Richtungsweiser avanciert. Angesichts der veränderten Statik der Gäste wird es für die SFB tendenziell ein Geduldsspiel werden. Nach sechs Spielen stagnierte die Truppe von TSV-Coach Marcel Winkens mit damals weiterhin vier Zählern und 15 Gegentreffern sogar auf dem letzten Platz, ehe sie die Erfolgsstory schrieb und ihr Keeper Franz Langhoff lediglich weitere drei Treffer in fünf Spielen kassierte.

„Es wird definitiv eine Geduldsfrage, denn der Gegner hat sein neues Erfolgsrezept durch eine andere Performance entwickelt. Er hat die Abwehr stabilisiert und setzt durch seine schnellen Stürmer gefährliche Konter sowie Nadelstiche. Die Abwehr ist schwer zu knacken – andere Mannschaften sind verzweifelt und haben sich die Zähne ausgebissen“, analysiert der SFB-Coach, dessen Mannschaft während der Übungseinheiten durch das Trainerteam mit den Assistenten Mohamed Rifi, Marco Ages und Fitness-Coach Sebastian Handke explizit auf die Spielweise des Gegners mittels verschiedener Varianten eingestellt wurde.

El Halimi fasst den Matchplan zusammen: „Es wird enorm wichtig sein, dass wir unsere Angriffe zu Ende spielen und die Konter im Keim unterbinden.“ Der Taktikfuchs erwartet eine höchst intensive Partie mit wenigen Möglichkeiten, „deshalb müssen wir konsequent und ballsicher agieren. Wir müssen die wahrscheinlich wenigen Chancen nutzen, deshalb auf die Freiräume achten und den richtigen, entscheidenden Pass ins letzte Drittel spielen.“

Ghaznawi erhält Sonderlob

El Halimi, der im letzten Spiel ein goldenes Händchen bewies, betont: „Mich hat es gefreut, dass die eingesetzten Jungs ihre ersten Tore für uns erzielt haben. Das Traumtor unseres Führungsspielers Ben Harneid war der Dosenöffner, Baris Sarikaya hat nach seiner privaten Pause direkt gezündet, und der überaus ehrgeizige Berkem Kurt wurde schlussendlich für seine Bemühungen belohnt.“ Nicht zuletzt hat sich Farhan Ghaznawi eine Bestnote verdient, der in seinem neunten Oberliga-Einsatz seinen ersten Einschuss verzeichnen konnte: „Er hat sich absolut belohnt, weil er sowohl nach vorne und nach hinten arbeitet. Er ist ein Teamplayer und wichtig für das gesamte Team“, betont der SFB-Coach, der dessen Bemühungen im Trainings-, als auch Spielbetrieb mit einem Einsatz belohnte.

El Halimi wünscht sich den sechsten Saisonsieg, „weil wir vor dem Winterschlaf genügend Proviant in Form von Punkten sammeln möchten“. Und mit einem erneuten Dreier wollen die SFB den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.