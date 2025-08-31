Luca Thissen steuerte eine Torvorlage für Homberg bei. – Foto: Arno Wirths

Sportfreunde Baumberg betreiben Ergebniskosmetik Nach einem 0:4-Rückstand verlieren die Sportfreunde beim VfB Homberg mit 2:4. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfB Homberg SF Baumberg

Am dritten Spieltag mussten die Sportfreunde Baumberg im Oberliga-Topspiel beim VfB Homberg eine empfindliche 2:4 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Allerdings war die erste Pleite in der jungen Saison aufgrund der Spielanteile und der Chancengleichheit durchaus vermeidbar. Die Baumberger fielen nach dem schwachen Defensiv-Auftritt mit weiterhin vier Punkten und 7:7-Toren auf den zehnten Platz zurück, während der VfB nach dem zweiten Heimsieg auf den vierten Platz kletterte.

Kopfballtreffer zum 1:0 SFB-Cheftrainer Salah El Halimi musste seine Elf gegenüber der Vorwoche auf zwei Positionen ändern – für den verletzten Ben Harneid sowie Farhan Ghaznawi rückten Robin Hömig und Enis Vila in die Startelf, während Kapitän Louis Klotz aus privaten Gründen fehlte. Auf dem schwer bespielbaren Rasen versuchten die Hausherren immer wieder, über lange Bälle und Flanken zum Erfolg zu kommen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase verfehlte Younes Mouadden nach einer Rechtsflanke das SFB-Gehäuse um Zentimeter (14.). Zehn Minuten später flankte Mouadden von links, und der eminent gefährliche Andres Gerardo Gomez Dimas köpfte am zweiten Pfosten ins rechte Eck ein – 1:0 (24.).

In der 40. Minute scheiterte SFB-Regisseur Timo Hölscher im Eins-gegen-Eins-Duell an VfB Keeper Leon Schübel, der einen sehr guten Tag erwischt hatte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte André Mandt den Ball in aussichtsreicher Position nach einer vorzüglichen Kombination über Baris Sarikaya und Hömig links am Homberger Kasten vorbei (45.). Die Blau-Weißen kamen voller Elan aus den Kabinen – Tim Knetsch setzte die Kugel aus 14 Metern knapp am linken Pfosten vorbei (47.). Nach einer Stunde bestraften die Gelb-Schwarzen das fahrlässige Baumberger Defensivverhalten durch ihre Lufthoheit zum zweiten Mal – Al-Hassan Turay hatte seinen Gegenspieler auf der rechten Seite unnötig festgehalten. Den anschließenden Freistoß von Berkan Bartu köpfte erneut Dimas zum 2:0 ein (61.).