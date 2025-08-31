Sportfreunde Baumberg betreiben Ergebniskosmetik

Am dritten Spieltag mussten die Sportfreunde Baumberg im Oberliga-Topspiel beim VfB Homberg eine empfindliche 2:4 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Allerdings war die erste Pleite in der jungen Saison aufgrund der Spielanteile und der Chancengleichheit durchaus vermeidbar. Die Baumberger fielen nach dem schwachen Defensiv-Auftritt mit weiterhin vier Punkten und 7:7-Toren auf den zehnten Platz zurück, während der VfB nach dem zweiten Heimsieg auf den vierten Platz kletterte.
SFB-Cheftrainer Salah El Halimi musste seine Elf gegenüber der Vorwoche auf zwei Positionen ändern – für den verletzten Ben Harneid sowie Farhan Ghaznawi rückten Robin Hömig und Enis Vila in die Startelf, während Kapitän Louis Klotz aus privaten Gründen fehlte. Auf dem schwer bespielbaren Rasen versuchten die Hausherren immer wieder, über lange Bälle und Flanken zum Erfolg zu kommen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase verfehlte Younes Mouadden nach einer Rechtsflanke das SFB-Gehäuse um Zentimeter (14.). Zehn Minuten später flankte Mouadden von links, und der eminent gefährliche Andres Gerardo Gomez Dimas köpfte am zweiten Pfosten ins rechte Eck ein – 1:0 (24.).
In der 40. Minute scheiterte SFB-Regisseur Timo Hölscher im Eins-gegen-Eins-Duell an VfB Keeper Leon Schübel, der einen sehr guten Tag erwischt hatte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte André Mandt den Ball in aussichtsreicher Position nach einer vorzüglichen Kombination über Baris Sarikaya und Hömig links am Homberger Kasten vorbei (45.).
Die Blau-Weißen kamen voller Elan aus den Kabinen – Tim Knetsch setzte die Kugel aus 14 Metern knapp am linken Pfosten vorbei (47.). Nach einer Stunde bestraften die Gelb-Schwarzen das fahrlässige Baumberger Defensivverhalten durch ihre Lufthoheit zum zweiten Mal – Al-Hassan Turay hatte seinen Gegenspieler auf der rechten Seite unnötig festgehalten. Den anschließenden Freistoß von Berkan Bartu köpfte erneut Dimas zum 2:0 ein (61.).
Acht Minuten später lenkte Schübel einen Schuss von Mandt über die Querlatte (70.), bevor der nicht zu haltende Dimas das vorentscheidende 3:0 erzielte. Nach einem Ballverlust im SFB-Spielaufbau schnappte sich Luca Thissen das Spielgerät, der mit seinem Schuss an Daniel Schwabke scheiterte – den Abpraller verwertete Dimas und machte seinen Hattrick perfekt (75.). In der 81. Minute bediente Connor Klossek den mitgelaufenen Julian Bode, der für die effektiven Homberger zum 4:0 vollendete.
Die Baumberger bewiesen in der Schlussphase Moral, weil sie trotz des hohen Rückstandes nicht aufgaben und Ergebniskosmetik betrieben – Mandt spielte den eingewechselten Bilal Sezer frei, der zum 4:1 einschoss (86.). Und in der Nachspielzeit schlug wie in der Vorwoche der ebenfalls eingewechselte Simone Lo Castro zu und erzielte in seinem zweiten Oberliga-Einsatz sein zweites Tor – nach einer mustergültigen Hereingabe von Berkem Kurt bewies er abermals seine Kaltschnäuzigkeit (90.+3).
„Die Niederlage wirft uns nicht um, weil wir bei einem Aufstiegsfavoriten prima mitgehalten haben. Die Homberger haben unsere Defensivfehler brutal bestraft, waren vorne absolut effektiv und hatten in Dimas einen Stürmer, dem alles gelang. Wir hingegen haben im letzten Drittel phasenweise zu umständlich agiert“, analysierte El Halimi, der ein sehr gutes Oberliga-Spiel gesehen hatte.