Sportfreunde Baumberg behaupten sich gegen alle Widerstände Baumbergs Oberliga-Fußballer setzen ihre Serie an ungeschlagenen Spielen fort und siegen bei der SpVg Schonnebeck mit 4:0 – ungeachtet einer Grippewelle, die auch ihren Trainer erwischt hat.rnrn

Als Salah El Halimi am Sonntag aufwachte, war ihm nicht wirklich nach Fußball. Eine Erkältung hatte dem Trainer der Sportfreunde Baumberg (SFB) zugesetzt, und er überlegte, überhaupt mit zum Auswärtsspiel seiner Mannschaft nach Essen zu fahren. Letztlich entschied sich der erfahrene Coach dafür, reiste aber statt gemeinsam mit dem Team im Bus im eigenen PKW an, die Ansprache hielt er zudem mit Maske.

Trainer und Mannschaft kämpfen

Sein Einsatz machte sich bezahlt: Die Sportfreunde siegten mit 4:0 (1:0) bei der SpVg Schonnebeck. Dabei hatte der Spieltag einmal mehr mit Hiobsbotschaften begonnen. Mit Kosi Saka, Robin Hömig, Wiren Bhaskar und Bilal Sezer meldeten sich gleich vier Stammkräfte grippekrank ab, so dass auf der Auswechselbank der Baumberger lediglich vier Spieler Platz nahmen. „Aber egal, wen wir momentan reinwerfen: Sie machen aktuell alles richtig“, betonte El Halimi.



Er sah im ersten Abschnitt ein „richtig gutes Oberliga-Spiel“ und verwies dabei sowohl auf die fußballerisch-taktische Komponente als auch die Kampfbereitschaft beider Teams. Ben Harneid, Baris Sarikaya und Enes Topal verbuchten schon in den ersten fünf Minuten drei gute Gelegenheiten. Der später aufgrund einer Ellenbogenverletzung ausgewechselte Topal kam zu weiteren Chancen, die jedoch allesamt nicht den Weg ins Tor fanden (21./34./44.). Sarikaya traf zudem den Außenpfosten (36.). Schonnebeck tauchte indes zweimal gefährlich vor dem SFB-Tor auf (25./45.).

„Ich habe meinem Team in der Halbzeit gesagt, dass ich mit dem Auftritt zufrieden bin und wir geduldig bleiben müssen“, berichtete El Halimi. Harneid, der als gelernter Innenverteidiger zunächst auf der Achter- und in den letzten 20 Minuten sogar auf der Zehnerposition aushalf, eröffnete die zweite Hälfte mit einer guten Möglichkeit kurz nach Wiederanpfiff. Dann war zunächst Schonnebeck zweimal dran. Beim ersten Versuch klärte Subaru Nishimura in höchster Not (49.), beim zweiten hatten die SFB auch etwas Glück (54.).

Ein Lauf