Sportfreunde Baumberg bedienen sich beim VfB 03 Hilden

Der 1. Vorsitzende der SFB, Jürgen Schick, äußert sich begeistert über den Zugang: „Peniel war ein Leistungsträger in der U19 des VfB Hilden. Er hat im Training direkt überzeugt. Seine Stärken sind der Zweikampf und die Schnelligkeit. Er wird uns zusätzlich in der Defensive verstärken. Wir können uns mit einer weiteren Verpflichtung auf eine junge und talentierte Gruppe von hungrigen Spielern freuen.“

Solingen-Wald schlägt zu

Über einen erfahrenen Akteur freut sich derweil Landesligist 1. Spvg. Solingen-Wald 03: Noah Salau,zuletzt beim SFB-Erzrivalen 1. FC Monheim in der Abwehr aktiv, wechselt zu den Waldern. „Wir freuen uns natürlich, so einen erfahrenen, vielseitigen und starken Spieler für uns gewinnen zu können. Er wird uns mit seiner Erfahrung und Klasse auf jeden Fall weiterbringen. Wenn man eines weiß, ist es die Tatsache, dass es in der Landesliga auch auf Erfahrung und Konsequenz ankommt. Noah bringt unbestritten sowohl Qualitäten gegen den Ball sowie im Spiel mit dem Ball mit sich, die uns sehr guttun werden. Seine Vielseitigkeit ist hier auch ein großer Vorteil“, erklärt Solingens Trainer Gianna Varveri in den Vereinsmedien über Salau, der mehr als 100 Spiele in der Regionalliga West und eine weitere dreistellige Einsatzzahl in der Oberliga Niederrhein vorweisen kann.