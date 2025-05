Sportfreunde Baumberg bedienen sich beim nächsten Gegner

Am Sonntag (15 Uhr) steht die hohe Auswärtshürde beim SV Sonsbeck an. „Wir werden Vollgas geben – als Fußballer willst du jedes Spiel gewinnen“, bekundet El Halimi. Im günstigsten Fall können die Baumberger als Zwölfter mit 35 Punkten bei der optimalen Ausbeute von sechs Zählern sogar noch auf einen einstelligen Rang klettern.

In Sonsbeck kann der SFB-Coach wieder mit dem zuletzt verletzten Stammkeeper Daniel Schwabke rechnen, der gegen Schonnebeck durch Thorsten Pyka hervorragend vertreten wurde – der 30-Jährige war in der Winterpause vom Bezirksliga-Absteiger SC Düsseldorf-West zu den SFB gekommen und bewies auch in seinem zweiten Spiel seine Oberliga-Tauglichkeit. „Er hat einen sehr guten Job gemacht und war insbesondere bei den Distanzschüssen auf dem Posten“, betont El Halimi, der auch mit den beiden weiteren Winterzugängen Shoyo Akaogi und Sertan Yigenoglu mehr als zufrieden ist. „Sie sind mittlerweile angesichts ihrer spielerischen, kämpferischen sowie taktischen Reife unverzichtbar“, so der Taktikfuchs.

El Halimi ist bezüglich der vorzeitigen Planungssicherheit für die kommende Saison überaus erfreut und kündigt an: „Es werden mit unserem Vorsitzenden Jürgen Schick zeitnah Gespräche hinsichtlich des Staffs und des Spielerkaders geführt.“ Ein besonderer Anreiz neben den sportlichen Ambitionen innerhalb der fünften Liga wird sicherlich die hochmoderne Anlage „Am Kielsgraben“ sein, die spätestens im Herbst fertiggestellt sein wird.

Bedauerlich: Nicht mehr dabei sein wird Stürmer Enes Topal, denn der 29-jährige Wirbelwind wechselt wie berichtet zum Bezirksliga-Aufstiegsanwärter 1. Spvg. Solingen Wald 03. „Er hinterlässt eine Riesenlücke, und der Abgang tut uns sehr weh. Es ist in menschlicher und sportlicher Hinsicht ein herber Verlust, weil Enes eine wichtige Säule im Team war und er in der Offensive vielseitig verwendbar war – es wird schwer einen adäquaten Ersatz zu finden“, erläutert El Halimi, der Topal zuletzt auch aus taktischen Gründen gegenüber dem angeschlagenen Torjäger Robin Schnadt den Vorzug gegeben hatte.

Im Hinspiel erzielte Schnadt in einem hochklassigen Match beide Treffer zum wichtigen 2:0-Erfolg des letztjährigen Titelträgers – Sonsbecks Trainer Heinrich Losing bezeichnete ihn aufgrund der zahlreichen Chancen auf beiden Seiten als Matchwinner. Auf dem gut bespielbaren Rasen wird seitens der Gastgeber die Verabschiedung von sieben Spielern im Fokus stehen – ein Abgang ist Allrounder Hayato Uchimura, der laut Angaben der Sonsbecker Verantwortlichen zur Sandstraße wechselt – der 21-Jährige beeindruckte im Hinspiel durch seine außergewöhnliche Performance sowohl in der Defensive als auch in der Offensive und dürfte somit sicherlich in das Schema der SFB passen. Weitere Kaderplanungen werden in den nächsten Tagen erfolgen, da sie aufgrund des Abstiegskampfes auf Eis gelegt worden waren.

„Die personelle Situation ist jetzt in jeglicher Hinsicht angenehmer und es werden wichtige Entscheidungen fallen, aber zunächst wollen wir unser letztes Auswärtsspiel gewinnen, um im abschließenden Heimspiel gegen den derzeitigen Zweiten SSVg Velbert ein absolutes Highlight zu erleben“, betont ein derzeit sichtlich entspannter El Halimi.