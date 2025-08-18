Sportfreunde Baumberg ärgert Oscasindas‘ Verhalten

„Vor dem Spiel hätte ich ein Unentschieden sofort unterschrieben, doch ein Sieg war möglich und wäre angesichts der Spielanteile auch verdient gewesen. Es war definitiv mehr drin“, befand Salah El Halimi, Cheftrainer des Oberligisten Sportfreunde Baumberg, nach dem 1:1 (1:0)-Remis im Spitzenspiel beim Meisterschaftsfavoriten der Oberliga, dem KFC Uerdingen.

Die Sportfreunde waren im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft, die das Spielgeschehen vor 2288 Zuschauern in der Grotenburg diktierte. „Wir haben das Spiel übernommen, hatten das bessere Rezept und dominierten den Gegner durch unsere starken Pressing-Momente. Im letzten Drittel haben wir leider zu oft die falsche Entscheidung getroffen oder keinen Abnehmer gefunden“, so El Halimi.

Der SFB-Coach vermisste Torjäger Robin Schnadt schmerzlich – am Spieltag hatte das Team die Hiobsbotschaft erreicht: Der in der Vorbereitung überragende und treffsichere Vollblutstürmer hatte sich im Abschlusstraining ohne Fremdeinwirkung einen Mittelfußbruch zugezogen. „Wir haben auf eine andere Diagnose gehofft, doch die Befürchtungen haben sich leider bestätigt. Robin gehörte in der Vorbereitung zu den besten Spielern, weil er wieder traf wie er wollte. Er ist während der letzten Einheit falsch aufgetreten und wird uns etwa acht Wochen fehlen“, bedauerten El Halimi und das ganze Team das Drama um Schnadt, der sich so sehr auf den Meisterschaftsauftakt gefreut hatte: „Unser System war auf ihn abgestimmt, und wir mussten dann taktisch umdisponieren.“

Doch die Baumberger beherrschten Ball und Gegner und kamen besonders über die starke linke Seite mit Paolo Piccinini und Kapitän Louis Klotz zu gefährlichen Aktionen und Halbchancen. In der 20. Minute wehrten die Gastgeber eine Flanke von links ab – der Ball landete bei Shoyo Akaogi, dessen Schuss aus 25 Metern für den offensichtlich überraschten KFC-Keeper Rafael Hester im rechten oberen Eck zum 1:0 einschlug. Acht Minuten später scheiterte Baris Sarikaya von der Strafraumgrenze mit einem feinen Schlenzer an Hester (28.), Geburtstagskind André Mandt verfehlte um Haaresbreite (30.). „Bei einem zweiten Treffer wären die Uerdinger nicht zurückgekommen“, meinte El Halimi, der seiner Truppe eine überragende Leistung in taktischer und spielerischer Hinsicht bescheinigte.

Oscansidas feiert Baumberg-Platzverweis

In der 56. Minute erzielten die Hausherren nach einer Linksflanke etwas aus dem Nichts den Ausgleich, bei dem der sonst sichere SFB-Schlussmann Daniel Schwabke eine unglückliche Figur machte – Noel-Etienne Reck drückte die Kugel über die Linie. Nach einer Stunde ereignete sich die unrühmliche Schlüsselszene: Klotz sah nach zu hartem Einsteigen gegen Kingsley Marcinek die Gelb-Rote Karte.

Das anschließende Verhalten des Gefoulten sowie des Ex-Baumbergers und Neu-Uerdingers Anthony Oscasindas war dann unschön. Nach dem Zeigen der „Ampelkarte“ sprang der Gefoulte vom Boden auf und pushte das frenetische Publikum, während Oscasindas den Platzverweis gegen seinen ehemaligen Kapitän gar tanzend vor laufender Kamera feierte. „Die Mannschaft hat auch danach eine hervorragende Reaktion gezeigt. Die Leistung sowie die Mentalität in Unterzahl waren richtig stark, weil wir über 30 Minuten gegen elf Uerdinger und das Publikum eine ausgezeichnete Performance abgeliefert haben“, bilanzierte El Halimi, der das Team auf dem richtigen Weg sieht.