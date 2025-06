Sportfreunde Baumberg: 15 Abgänge sind „eine Hausnummer“

Neue Gesichter im Trainerstab von Salah El Halimi. – Foto: SSVg Velbert 02

Nach dem Wechsel von Anthony Oscasindas innerhalb der Oberliga zum KFC Uerdingen, der für viel Unmut bei den Sportfreunden Baumberg gesorgt hatte, weil der Verteidiger ursprünglich für die kommende Saison zugesagt hatte, ist die Zahl der Abgänge bei den SFB auf 15 gestiegen – derweil sind erst fünf Zugänge bekannt.

Der neueste ist Paolo Aurelio Piccinini, der vom Landesligisten Borussia Lindenthal-Hohenlind zum Team von Cheftrainer Salah El Halimi stößt. Der 20-jährige Linksfuß bringt nicht nur Spielpraxis, sondern auch ein modernes Profil mit, finden die SFB. El Halimi sagt: „Mit Paolo bekommen wir einen hochinteressanten Spieler, der trotz seines jungen Alters schon auf 27 Einsätze in der Landesliga zurückblicken kann. Dabei hat er als linker Verteidiger nicht nur defensiv überzeugt, sondern auch offensiv Akzente gesetzt – vier Tore und vier Assists sprechen da eine klare Sprache. Er passt perfekt zu unserem Spielstil: Sehr laufstark, mutig im Spiel nach vorne und flexibel auf der linken Seite einsetzbar – egal ob in der Viererkette, als Wingback oder im Mittelfeld. Mit seiner Größe von 1,85 Metern bringt er zudem körperlich viel mit und wird uns auch in taktischer Hinsicht neue Optionen eröffnen. Man merkt ihm an, dass er den nächsten Schritt gehen will. Er ist extrem ehrgeizig, will sich bei uns weiterentwickeln und passt menschlich hervorragend ins Team. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“ Ebenfalls für die Außenverteidigung, allerdings auf beiden Seiten, vorgesehen ist Amin Sahli, der wie Davide Tavormina und Simone Lo Castro aus der eigenen Jugend zum Kader der Ersten Mannschaft stößt und dort bereits einige Male mit auf der Bank war und gegen den SV Biemenhorst auch seine ersten Oberliga-Minuten bekam. „Wir freuen uns auf die Talente aus unserer U19 und hoffen, dass sie sich in der neuen Saison weiterentwickeln“, sagt El Halimi. Fünfter Zugang ist Hayato Uchimura vom Liga-Konkurrenten SV Sonsbeck.

Damit ist die Zahl der Abgänge nicht ansatzweise kompensiert, aber das soll in den nächsten beiden Wochen bis zum Vorbereitungsstart am 2. Juli noch werden. „Wir beschäftigen uns seit Wochen sehr akribisch damit“, sagt El Halimi auch im Namen seines Ersten Vorsitzenden Jürgen Schick. „Wir haben mit etlichen Spielern schon Gespräche geführt. Anders als für Spieler ist für uns der Juni kein Monat, in dem wir Urlaub machen und entspannen können – es ist der intensivste Monat überhaupt mit all den Gesprächen, Treffen und Telefonaten“, berichtet der Cheftrainer, der in Baumberg ohne Sportlichen Leiter auskommen muss. Die 15 Abgänge seien „schon eine Hausnummer“, weiß El Halimi und betont: „Vor allem dass Sercan Er, Lukas Bludau und Enes Topal weg sind, tut mir weh – sie hätte ich gerne gehalten.“ Zwei neue Gesichter im Trainerstab