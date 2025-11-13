Sportfreunde Anderten wollen gegen Spitzenreiter-Verfolger punkten

Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde in der Bezirksliga 2 trifft Aufsteiger Sportfreunde Anderten am Sonntag (16.11., 14 Uhr) auf den Tabellenzweiten SG 74 Hannover. Die Gäste stehen nicht nur auf Position zwei, sondern führen mit 19 Punkten aus neun Spielen auch die Auswärtstabelle an. Anderten rangiert mit 20 Punkten auf Platz zehn und holte zuletzt vier Zähler aus zwei Partien.

Trainer Tobias Faust weiß um die Schwere der Aufgabe: „74 ist aktuell Zweiter der Tabelle, Erster der Auswärtstabelle. Es ist der letzte Spieltag der Hinrunde, dass 74 eine sehr gute Mannschaft ist, das ist uns bewusst, aber trotzdem wollen wir was Zählbares in Anderten behalten.“

Sein Team habe sich gezielt vorbereitet: „Wir bereiten uns sehr gut vor die Woche. An dem Sonntag muss natürlich alles zusammenpassen für uns.“ Entscheidend sei dabei, die Grundtugenden des Spiels auf den Platz zu bringen: „Alles, was Fußball ausmacht, auch Leidenschaft, Emotionen, all das müssen wir positiv anwenden. Auch die Passqualität, Zweikampfbereitschaft etc. Das alles muss zu 100 Prozent passen, damit wir was Zählbares in Anderten behalten.“