Sportfreunde Anderten setzen zum Auftakt ein Ausrufezeichen

– Foto: Marcel Eichholz

Einen Start nach Maß haben die Sportfreunde Anderten in die neue Saison der Bezirksliga Hannover Staffel 2 erwischt. Die Mannschaft von Trainer Tobias Faust setzte sich am ersten Spieltag mit 5:1 beim MTV Engelbostel-Schulenburg durch. Vor allem rund um die Halbzeitpause zeigten sich die Gäste äußerst effizient und entschieden die Partie mit drei Treffern innerhalb weniger Minuten.

Sportlich ließ sich Anderten davon nicht aus dem Rhythmus bringen. Noch vor dem Pausenpfiff schlugen die Gäste gleich zweimal zu. Cheick Mouctar Camara erhöhte in der 45. Minute auf 2:0, Ole Stille legte ebenfalls noch in der 45. Minute das dritte Tor nach.

Dabei dauerte es zunächst bis zur 38. Minute, ehe Anderten den Bann brach. Nach einem Eckball stieg Tom Voß hoch und köpfte zur 1:0-Führung ein. Für die Gastgeber kam es in dieser Szene noch bitterer: Torhüter Niclas Lange verletzte sich. Nach Schilderung von Faust war bei dem Eckball ein Engelbosteler Spieler mit seinem eigenen Keeper zusammengestoßen. Lange musste wenig später ausgewechselt werden, für ihn kam in der 43. Minute Deniz Arslan.

Faust sah die deutliche Pausenführung als verdient an. Seine Mannschaft habe „sehr gut nach vorne gespielt“ und zugleich die Räume eng gemacht. Engelbostel sei im ersten Durchgang nur zu zwei guten Möglichkeiten gekommen. Eine davon entschärfte Andertens Torhüter Adrian Grubesic stark.

Camara sorgt direkt nach der Pause für klare Verhältnisse

In der Kabine warnte Faust seine Spieler davor, angesichts der komfortablen Führung nachzulassen. Er erwartete, dass der MTV nach dem Seitenwechsel mehr riskieren würde. Seine Vorgabe: defensiv aufmerksam bleiben, sich aber keinesfalls zurückziehen.

Die Gäste setzten das prompt um. Gerade einmal vier Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Camara mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 stellte. Damit war die Partie frühzeitig so gut wie entschieden.

Engelbostel gab sich dennoch nicht geschlagen und kam in der 61. Minute durch Vinzent Theodor Janssen zum 1:4. Zu einer Aufholjagd sollte es allerdings nicht mehr kommen. Nur sechs Minuten später stellte Mack Henriksson mit dem Treffer zum 5:1 den alten Abstand wieder her und sorgte zugleich für den Endstand.

Auch die Wechsel seiner Mannschaft hätten funktioniert, betonte Faust anschließend. „Das war ein gutes Spiel von uns, das war ein guter Auftakt“, sagte der Andertener Trainer. Gleichzeitig wollte er das klare Ergebnis nicht überbewerten: Es sei schließlich erst der erste Spieltag gewesen. Umso wichtiger seien aber die drei Punkte und der gelungene Start in die neue Spielzeit.

Faust erinnerte zudem daran, dass Anderten gegen Engelbostel in der vergangenen Saison nicht die gewünschten Ergebnisse eingefahren hatte. Diesmal habe seine Mannschaft eine deutliche Steigerung gezeigt und sich mit den Punkten belohnt.

Bei aller Freude über den Erfolg richtete Faust seine Gedanken auch an den verletzten Lange und wünschte dem MTV-Torhüter eine schnelle Genesung. „Das ist am Ende wichtiger, dass der Spieler wieder schnell auf die Beine kommt“, sagte er. Auch der Mannschaft von Trainer Emilio Ortega wünschte Faust alles Gute für die weitere Saison.

MTV Engelbostel-Schulenburg – Sportfreunde Anderten 1:5

MTV Engelbostel-Schulenburg: Niclas Lange (43. Deniz Arslan), Eric Lauer (68. Maurice Weiß), Koray Aktas, Gabriel Luttermann, Andres Berger (47. Patrick Brodersen), Kjell Mügge (46. Luigi Rizzo), Konrad Dirk Mohrig, Vinzent Theodor Janssen, Christian Harich (78. Eric Groß), Ramon Winkler, Niklas Kirstein - Trainer: Emilio Ortega

Sportfreunde Anderten: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs, Mack Henriksson (76. MHD Subhi Shokair), Joe Ong, Oleksander Pastukh, Emil Langwald (65. Niclas-Sebastian Spilner), Julian Weigold, Jan Kloßek, Tom Voß (58. Olrik Alves), Cheick Mouctar Camara (58. Niklas Goldschmidt), Ole Stille (65. Francesco Grundmann) - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Marc Gareis

Tore: 0:1 Tom Voß (38.), 0:2 Cheick Mouctar Camara (45.), 0:3 Ole Stille (45.), 0:4 Cheick Mouctar Camara (49.), 1:4 Vinzent Theodor Janssen (61.), 1:5 Mack Henriksson (67.)