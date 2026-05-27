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Vereinsnachrichten
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Sportfreund Dietze von Hausbrand betroffen
von Tom Schwarzlos · Heute, 21:58 Uhr · 0 Leser
gofund.me/879a2dce3
Hallo zusammen!
Unser werter Sportfreund und Schiedsrichter-Legende
Wilfried "Willi" Dietze hat bei einem Hausbrand sein Hab und Gut verloren. In solchen Momenten rückt der Fußball in den Hintergrund, doch die Gemeinschaft, die uns jedes Wochenende auf die Sportplätze zieht, kann hier großes bewirken!
Es sind bereits einige Euros zusammengekommen - wir freuen uns über jede weitere Unterstützung. Zusammen für Willi! 🙏🤝⚽️