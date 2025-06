Sportfest VfR Olympia Kronau - 80 Jähriges Jubiläum

Der VfR Olympia Kronau lädt alle Sport- und Feierfreunde herzlich zum großen Sportfest 2025 ein, das vom 18. bis 20. Juli im Unterstellgebäude in Kronau stattfindet. An drei Tagen erwartet die Besucher ein buntes Programm voller spannender sportlicher Wettbewerbe, geselliger Stunden und stimmungsvoller Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt.