Sportdirektor des VfB Stuttgart zu Gast, Sportgerichtsurteile

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

VfB-Hochkaräter im FSV-08-Heim,

Nach Alexander Wehrle sind am Dienstag, 4. November, ab 18 Uhr im Clubheim des Fußball-Sport-Vereins 08 Bietigheim-Bissingen an der Waldstraße 6 dank des FSV-08-Urgesteins und VfB-Fans Dieter Braun mit dem ehemaligen Nationalspieler und heutigen VfB-Sportdirektor Christian Gentner und aus dem Scouting-Team Daniel Ebbert zwei weitere hochkarätige Funktionäre aus der oberen Etage des Bundesligisten VfB Stuttgart hier zu Gast.

Die beiden Experten werden nach kurzen Statements sich zu Interviews beziehungsweise Fragen der Anwesenden stellen und dabei insbesondere authentische Einblicke in die konkrete Praxis ihrer professionellen Tätigkeitsbereiche geben.

Der Eintritt ist frei.

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++ Fußballbezirk Enz/Murr Das teilt der Fußballbezirk mit: Urteile zum Spielabbruch in der A-Jugend Das Sportgericht Enz/Murr hat sich mit dem Spielabbruch der A-Jugend-Partie zwischen der DJK Ludwigsburg und dem FC Mezopotamya Bietigheim beschäftigt. Das Spiel wird zugunsten der DJK Ludwigsburg mit 3:0 Toren und 3 Punkten als gewonnen, FC Mezopotamya Bietigheim mit 0:3 Tore und 0 Punkte als verloren gewertet, zudem wird gegen den Verein eine dreistellige Geldstrafe verhängt. In der Kammersitzung wurde außerdem über einen Spieler des FC Mezopotamya Bietigheim entschieden, der nach seinem Feldverweis den Schiedsrichter unter anderem mit einem Kugelschreiber attackierte. Gegen den Spieler wurde eine Sperre bis zum 18.04.2027 ausgesprochen. Zusätzlich wurde der Antrag auf Ausschluss aus dem Verband in das Urteil aufgenommen. Ein gutes, wichtiges Urteil und ein deutliches Zeichen gegen Gewalt auf den Sportplätzen. --- Urteil des Sportgerichts Enz/Murr zu einer roten Karte in der Kreisliga A Nach einem vom Schiedsrichter geahndeten Foulspiel nahm der gefoulte Spieler den Ball und warf ihn auf seinen Gegenspieler. Da sich dieser in diesem Moment wegdrehte, wurde er nur im Nackenbereich getroffen. Der foulende Spieler erhielt eine Verwarnung, während der den Ball werfende Spieler mit der roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Die Entscheidung entsprach den Regelvorgaben. Der vom Platz gestellte Spieler kommentierte die rote Karte sowohl unmittelbar nach der Aktion als auch nach dem Spiel. Dabei machte er sich über die Entscheidung lustig, bezeichnete den Schiedsrichter als „blind“, „einen Witz“ und attestierte ihm eine „lächerliche Spielleitung“. Das Sportgericht reagierte nun auf das Fehlverhalten: Unter Berücksichtigung des Wurfvergehens und der anschließenden Äußerungen wurde der Spieler mit einer Sperre von acht Spielen belegt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++