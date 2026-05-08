Sportclub will im zweiten Anlauf Meister werden

Machen Leon Stößel (am Ball) und der SC Regensburg die Meisterschaft perfekt? – Foto: Felix Schmautz

Der zweite Matchball soll sitzen: Nachdem es letzte Woche nicht klappte, will der Sportclub nun eben am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga 1 klarmachen. Auswärts beim Tabellenzehnten SV Harting würde den Regensburgern schon ein Punkt reichen. Verfolger FC Oberhinkofen liegt zwar nur zwei Punkte zurück, doch der SC hat den direkten Vergleich knapp gewonnen (2:3-Niederlage und 2:0-Sieg). Oberhinkofen genießt gegen den TSV Kareth II Heimrecht. Im Tabellenkeller steht schon fest, dass der FC Mintraching relegiert und der ATSV Pirkensee-Ponholz direkt absteigt. Offen ist noch, welche zweite Mannschaft in die Relegation muss. Hier kämpfen der FC Laub (27, zuhause gegen Wörth) und die SG Walhalla (26, in Obertraubling) im Fernduell um die direkte Rettung. Walhalla kann sich nur dann retten, wenn es gewinnt und Laub maximal unentschieden spielt. Ein Punkt wird der SGW nicht reichen, weil sie den Direktvergleich verloren hat.



Hinspiel: 1:3. Der SV Harting (10., 29) macht am letzten Spieltag der Saison den Gastgeber für den SC Regensburg (1., 59). Beide Kontrahenten gingen am vergangenen Wochenende leer aus. Der Sportclub war dem SV Burgweinting klar unterlegen am letzten Samstag, doch auch Harting konnte gegen den TSV Wörth/Donau nicht punkten. Bereits mit einem Unentschieden würde sich der Sportclub zum Meister küren.







Hinspiel: 2:3. Rettet sich der FC Laub (11., 27) direkt? Beim FC ist der TSV Wörth/Donau (6., 40) zugegen. Mit einem klaren 6:0 holte sich Laub am vergangenen Wochenende beim TSV Kareth-Lappersdorf II die Punkte, doch auch Wörth setzte sich auf heimischem Terrain gegen den SV Harting klar durch und erzielte somit den Dreier.







Hinspiel: 8:1. Der TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 31) tritt am Sonntag beim FC Oberhinkofen (2., 57) an. Während sich die Karether vor Wochenfrist gegen den FC Laub nicht behaupten konnten, sicherte sich Oberhinkofen beim 2:0 gegen den FC Mintraching die Maximalausbeute. Und hat somit noch eine Chance auf den Meistertitel.





So., 10.05.2026, 17:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS FC Mintraching Mintraching 17:00 PUSH



Hinspiel: 4:0. Der FC Mintraching (13., 14) ist am 26. Spieltag beim Freien TuS Regensburg (5., 45) gefordert. Mit einer Heimniederlage ging Mintraching am zurückliegenden Wochenende gegen den FC Oberhinkofen vom Platz. Der Freie TuS hingegen konnte sich knapp bei der SG Walhalla Regensburg durchsetzen.













Hinspiel: 3:1. Der Rangdritte SV Obertraubling (52) ist raus aus dem Aufstiegsrennen und nun Gastgeber für die SG Walhalla Regensburg (12., 26). Obertraubling holte sich zuletzt klar die Maximalausbeute bei der SpVgg Ziegetsdorf ein, während sich die SG Walhalla dem Freien TuS Regensburg knapp beugen musste.





So., 10.05.2026, 17:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf 17:00 PUSH



Hinspiel: 3:3. Beim SV Donaustauf (7., 33) tritt am 26. Spieltag die SpVgg Ziegetsdorf Regensburg (9., 30) an. Der Gast konnte sich zuletzt nicht behaupten und ging mit einer klaren Heimniederlage gegen den SV Obertraubling vom Feld. Der SVD hingegen sicherte sich mit 5:0 beim Absteiger ATSV Pirkensee-Ponholz klar die volle Punktausbeute.







Hinspiel: 5:2. Der SV Burgweinting (4., 49) empfängt zum finalen Spieltag den abgestiegenen ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7). Während sich PiPo am letzten Wochenende klar gegen den SV Donaustauf geschlagen geben musste, brachte Burgweinting den SC Regensburg mit 3:1 zu Fall und vermasselte dem Sportclub so die Meistersause.