Sportclub will den Winter-Titel – Oberhinkofen erwartet TuS

Mit dem 19. Spieltag verabschiedet sich die Kreisliga 1 in die Winterpause. Der SC Regensburg will als Tabellenführer in die lange Pause gehen. Dafür würde der Karl-Elf ein Remis beim Tabellen-Nachzügler ATSV Pirkensee-Ponholz reichen. Der Zweitplatzierte SV Obertraubling (gegen Laub) und der Dritte SV Burgweinting (gegen Mintraching) genießen Heimrecht. Bereits am heutigen Freitagabend eröffnen Donaustauf und Harting das Geschehen.

Heute, 19:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf SV Harting SV Harting 19:00 PUSH



Hinspiel: 1:1. Beim SV Donaustauf (10., 20) tritt bereits heute Abend der SV Harting (12., 17) zum Rückspiel an. Im Hinspiel gab es für beide Kontrahenten nur einen Punkt. Eine knappe Niederlage musste sich Stauf zuletzt beim SC Regensburg eingestehen, doch auch der SVH konnte sich gegen den SV Obertraubling am vergangenen Spieltag nicht behaupten und ging leer aus.







Hinspiel: 0:2. Bei der SG Walhalla Regensburg ist am Samstag der TSV Kareth-Lappersdorf II zugegen. Den Dreier im Hinspiel gab es für Kareth II, das sich zuletzt mit einem Punkt gegen die SpVgg Ziegetsdorf begnügen musste. Die SG Walhalla sicherte sich dagegen letzte Woche klar die Maximalausbeute beim FC Mintraching.





Morgen, 14:00 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen Freier TuS Regensburg Freier TuS 14:00 PUSH



Hinspiel: 2:2. Der FC Oberhinkofen (4., 35) empfängt zum 19. Spieltag den Freien TuS Regensburg (6., 27). Die beiden Teams konnten sich im Hinspiel einen Punkt im Remis einholen. Für den Freien TuS gab es am vergangenen Wochenende keinen Punkt beim FC Laub zu holen. Oberhinkofen allerdings sicherte sich knapp den Dreier im Topspiel beim SV Burgweinting.





So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SV Burgweinting SV Burgweinting FC Mintraching Mintraching 14:00 live PUSH



Hinspiel: 5:3. Die volle Punktausbeute holte sich der SV Burgweinting (3., 38) im Hinspiel beim FC Mintraching (13., 13) ein, doch am vergangenen Spieltag musste sich der SVB knapp gegen den angereisten FC Oberhinkofen geschlagen geben. Auch Mintraching konnte sich zuletzt auf heimischem Terrain gegen die SG Walhalla Regensburg nicht behaupten und ging leer aus.





So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling FC Laub FC Laub 14:00 PUSH



Hinspiel: 8:0. Mit einem Kantersieg fuhr der SV Obertraubling (2., 40) im Hinspiel beim FC Laub (9., 20) den Dreier ein, und empfängt diesen am kommenden Sonntag zum Re-Match. Der FC Laub sicherte sich zuletzt mit einem satten 4:0 gegen den Freien TuS Regensburg die Punkte, doch auch der SVO überzeugte klar beim SV Harting und holte sich die Maximalausbeute ein.







Hinspiel: 0:3. Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) konnte sich im Hinspiel nicht durchsetzen und empfängt den Tabellenführer SC Regensburg (1., 43) zum Rückspiel am kommenden Sonntag. Mit einem knappen Heimsieg konnte sich der Sportclub zuletzt den 14. Saisonsieg sichern, während für PiPo immerhin ein Punkt im torlosen Remis beim TSV Wörth/Donau drin war.







Hinspiel: 1:3. Die SpVgg Ziegetsdorf (7., 21) macht am 19. Spieltag den Gastgeber für den TSV Wörth/Donau (5., 28), der das Hinspiel siegreich gestalten konnte. Zuletzt war für die Regensburger nur ein Punkt im 2:2-Remis beim TSV Kareth-Lappersdorf II drin. Doch auch für den TSV Wörth gab es am vergangenen Spieltag nur einen Punkt, bei der Nullnummer gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz.