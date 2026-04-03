Sportclub vor Pflichtaufgabe – PiPo am Abgrund

Macht der SC Regensburg (in Schwarz) den nächsten Schritt Richtung Bezirksliga-Rückkehr? – Foto: Felix Schmautz

Ostermontag heißt Spieltag in der Kreisliga 1. Die 21. und damit sechstletzte Runde in dieser Saison steht auf dem Programm. Spitzenreiter SC Regensburg hat auswärts beim Tabellenzwölften SG Walhalla eine vermeintliche Pflichtaufgabe vor der Brust. Auf dem Papier schwierigere Aufgaben müssen die Sportclub-Verfolger SV Obertraubling (gegen den Freien TuS), FC Oberhinkofen (in Donaustauf) und SV Burgweinting (gegen Kareth II) bewältigen. Am unteren Ende des Tableaus droht dem ATSV Pirkensee-Ponholz der Direktabstieg in die Kreisklasse. Im Lokalduell mit dem FC Laub muss daheim ein Sieg her.



Hinspiel: 5:0. Der SV Burgweinting (4., 41) empfängt zum Oster-Spieltag den TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 27). Während sich der TSV zuletzt auf heimischem Terrain knapp den Dreier gegen den FC Mintraching einholen konnte, musste der SVB eine bittere Heimniederlage gegen den Freien TuS Regensburg einstecken.





Heute, 14:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling Freier TuS Regensburg Freier TuS 14:00 PUSH



Hinspiel: 3:1. Beim SV Obertraubling (2., 44) ist am Ostermontag der Freie TuS Regensburg (6., 30) zugegen. Der Freie TuS überzeugte am vergangenen Spieltag beim SV Burgweinting und sicherte sich den Dreier, der kommende Gastgeber kam zuletzt beim FC Oberhinkofen nicht über ein torloses Remis hinaus.







Hinspiel: 2:5. Der SC Regensburg (1., 49) ist am 21. Spieltag zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg (12., 19). Der Sportclub konnte sich am vergangenen Wochenende klar die Maximalausbeute auf heimischem Terrain gegen die SpVgg Ziegetsdorf einfahren. Die SG Walhalla hingegen konnte nur einen Ehrentreffer beim TSV Wörth/Donau landen, der mit 5:1 den klaren Heimsieg holte.





Heute, 15:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 15:00 PUSH



Hinspiel: 1:2. Beim SV Donaustauf (9., 26) ist am Ostermontag der FC Oberhinkofen (3., 42) am Start. Der FC Oberhinkofen konnte zuletzt keine Chancen verwerten und nahm im 0:0 gegen den SV Obertraubling nur einen Punkt mit. Die Hausherren der Begegnung schenkten zuletzt dem FC Laub sechs Buden ein und sicherten sich somit die Maximalausbeute.













Hinspiel: 0:3. Beim Tabellenschlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) gibt der FC Laub (11., 20) sein Stelldichein. Beide Kontrahenten gingen zuletzt leer aus: Der ATSV musste sich beim SV Harting ohne Chancenverwertung geschlagen geben, der FC Laub kassierte auf heimischem Terrain eine klare Niederlage gegen den SV Donaustauf.







Hinspiel: 0:4. Der TSV Wörth/Donau (5., 31) reist am 21. Spieltag zum FC Mintraching (13., 13). Die Gastgeber der Partie mussten sich zuletzt knapp beim TSV Kareth-Lappersdorf II geschlagen geben, der TSV hingegen sicherte sich mit einem klaren Sieg daheim den Dreier gegen die SG Walhalla Regensburg.





Heute, 15:15 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf SV Harting SV Harting 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:5. Die SpVgg Ziegetsdorf (7., 27) macht am Ostermontag den Gastgeber für den SV Harting (10., 20). Während sich die Hartinger am letzten Wochenende mit einem 4:0 gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz und somit dem Heimdreier belohnten, musste sich die SpVgg beim SC Regensburg eine klare Niederlage eingestehen.