Sportclub verschießt zwei Elfmeter So recht zufrieden zeigte sich nach dem 1:1 zwischen Bach und Regensburg keiner der beiden Trainer

Die Zuschauer sahen ein flottes Bezirksligaspiel, das hart umkämpft war. Die Anfangsphase gehörte den Hausherren aus Bach. Maxi Steinhauer (1./8.) und Dino Mrkic (26.) mit einem Fallrückzieher an die Latte hätten für die Führung sorgen müssen. In Front gingen allerdings die Gäste vom SC Regensburg. Und zwar erzielte Clemens Greifenstein nach einem Standard von Manuel Schwaighofer in Minute 40 das 1:0.

Zur Pause ließ VfB-Trainer Gustavo Ribeiro Fabian Eckert in der Kabine und brachte einen zweiten Stürmer. „Wir waren nun besser in der Partie, konnten etwas mehr Druck entfachen“, erklärte Guti, der in der 55. Minute besonders tief durchatmen musste. Assur Busl wurde nämlich von Vitali Hauk im Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß von Clemens Greifenstein parierte allerdings VfB-Keeper Ardit Hashani. In der 59. Minute durfte dann der Bacher Anhang jubeln. Der eingewechselte Manuel Dengler bediente mustergültig Alexander Ruf, der frei vor dem Tor die nötige Ruhe bewahrte und einnetzte. Bach erhöhte das Risiko und spielte forsch nach vorne. Die größte Chance hatte allerdings erneut der SC, denn Schiedsrichter Lukas Schwendner von der DJK Ensdorf gab in Minute 83 einen zweiten Elfmeter. Diesmal trat Manuel Schwaighofer an, jagte den Ball aber weit über das Gehäuse von Ardit Hashani. Letztendlich blieb es beim leistungsgerechten 1:1. Der SC Regensburg bleibt hinter dem FC Kosova (31) mit 26 Punkten Zweiter, der VfB Bach reiht sich mit 24 Zählern auf Rang fünf ein.



„Ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Vor der Partie hätte ich ein Remis blanko unterschrieben. Nach dem Spiel weiß ich aber, dass mehr drin gewesen wäre. Leider konnten wir keinen unserer zwei Elfmeter versenken“, resümierte SC-Trainer Thomas Karl. Enttäuscht zeigte sich VfB-Coach Guti: „Jede Woche das gleiche. Wir erspielen uns zwar Chancen, nutzen davon aber zu wenig. Man braucht sich nur die Statistik unserer Offensivkräfte anschauen. Wenn man oben mitspielen möchte, muss mehr von der Mannschaft kommen.“