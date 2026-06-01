Sportclub unterliegt in Sonsbeck nach wildem Beginn

Der Sportclub aus St. Tönis unterlag nach einer wilden Anfangsphase – Foto: Jens Terhardt

Nach dem großen Niederrhein-Pokalfinale gegen den MSV Duisburg ist der SC St. Tönis am Sonntag wieder in den Ligaalltag der Oberliga Niederrhein zurückgekehrt. Beim SV Sonsbeck musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Bekim Kastrati nach einer turbulenten Anfangsphase mit 2:4 geschlagen geben. Schon nach neun Minuten waren vier Tore gefallen, sodass der Sportclub früh einem Rückstand hinterherlaufen musste.

Der Start in die Partie verlief aus Sicht der Gäste allerdings denkbar ungünstig. Sonsbeck war sofort hellwach und nutzte die Anfangsphase eiskalt aus. Bereits in der ersten Minute brachte Klaus Keisers die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später legte Keisers direkt nach und erhöhte auf 2:0. Der Sportclub wirkte in diesen ersten Minuten noch nicht richtig sortiert, fand aber schnell eine Antwort.

Kastrati hatte seine Mannschaft nach dem besonderen Pokalabend deutlich verändert und ordentlich rotiert. Unter anderem beförderte er mit Yigit Taha Siyak und Lucas Noczenski zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft direkt in die Startelf. Zudem feierte mit Lucas Nießen ein A-Jugendlicher sein Debüt im Tor der ersten Mannschaft. Nießen ist ein echtes Eigengewächs des Sportclubs und hat — mit Ausnahme eines kurzen Abstechers zum KFC Uerdingen — sämtliche Jugendmannschaften in St. Tönis durchlaufen.

In der siebten Minute war es Yigit Taha Siyak, der den SC St. Tönis wieder ins Spiel brachte. Der aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Mittelfeldspieler zeigte auf der Sechserposition eine auffällige Leistung und belohnte seinen starken Auftritt früh mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 nach Zuspiel vom ebenfalls wieder in die Startelf rotierten Mario Knops. Doch die Hoffnung auf eine schnelle Stabilisierung hielt nur kurz: Nur zwei Minuten später stellte Niklas Binn für Sonsbeck den alten Abstand wieder her und traf zum 3:1.

Nach dieser wilden Anfangsphase beruhigte sich die Begegnung etwas. St. Tönis bemühte sich darum, mehr Kontrolle ins Spiel zu bekommen, fand phasenweise auch besser in die Partie, musste aber mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine gehen. Sonsbeck hatte die frühen Fehler der Gäste konsequent genutzt und sich damit eine komfortable Ausgangslage erarbeitet.

Zur Pause reagierte Kastrati und brachte Maximilian Pohlig für Julio Torrens. Später folgten weitere Wechsel, unter anderem kamen Tyler Nkamanyi, Maksym Lufarenko, Edward Lomotey und Morten Heffungs in die Begegnung. Der Sportclub versuchte auch nach dem Seitenwechsel, noch einmal Druck aufzubauen und den Anschluss herzustellen, doch zunächst schlug erneut Sonsbeck zu. In der 59. Minute verwandelte Philipp Elspaß einen Strafstoß zum 4:1 für die Hausherren.

St. Tönis zeigte jedoch weiterhin Moral und antwortete praktisch im direkten Gegenzug. Julian Suaterna verkürzte nach Zuspiel vom eingewechselten Maksym Lufarenko in der 61. Minute auf 4:2 und sorgte damit noch einmal für einen kurzen Hoffnungsschimmer. Der Sportclub blieb bemüht, die Partie weiter offen zu gestalten, kam aber nicht mehr entscheidend heran. Sonsbeck verteidigte den Vorsprung in der Schlussphase konsequent und brachte den Heimsieg über die Zeit, wodurch diese den Klassenerhalt in der höchsten Amateurliga sicherstellten.

Am Ende musste sich der SC St. Tönis jedoch mit 2:4 geschlagen geben. Ausschlaggebend war vor allem die verschlafene Anfangsphase, in der Sonsbeck früh auf 2:0 stellte und nach dem schnellen St. Töniser Anschluss direkt das 3:1 nachlegte. Positiv aus Sicht des Sportclubs blieb dennoch, dass die Mannschaft nach dem frühen Rückstand nicht auseinanderfiel und sich trotz der personellen Rotation mehrfach zurückmeldete.

Besonders bemerkenswert ist zudem die Durchlässigkeit innerhalb des Vereins. Mit Yigit Taha Siyak und Lucas Noczenski standen zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft von Beginn an auf dem Platz. Siyak nutzte seine Chance mit einer präsenten Vorstellung auf der Sechs und seinem Treffer zum 2:1. Dazu gab A-Jugend-Torhüter Lucas Nießen sein Debüt in der ersten Mannschaft — ein besonderer Moment für einen Spieler, der nahezu seine gesamte fußballerische Ausbildung in der Apfelstadt absolviert hat.

Für den SC St. Tönis war es nach den emotionalen Pokalwochen die Rückkehr in den Ligaalltag. Trotz der Niederlage bleibt festzuhalten, dass der Sportclub auch zum Saisonende Verantwortung verteilt, jungen Spielern Einsatzzeit ermöglicht und Akteuren aus dem eigenen Umfeld Chancen auf Oberliga-Niveau gibt.

Tore:

1:0 Klaus Keisers, 1. Minute

2:0 Klaus Keisers, 4. Minute

2:1 Yigit Taha Siyak, 7. Minute

3:1 Niklas Binn, 9. Minute

4:1 Philipp Elspaß, 59. Minute, Foulelfmeter

4:2 Julián Suaterna, 61. Minute

Aufstellungen:

SV Sonsbeck:

Kenan Mehmedović – Philipp Elspaß, Sebastian Leurs, Tobias Meier, Tymoteusz Miller, Robin Schoofs – Luca Janßen, Philip Pokora, Jannis Pütz – Niklas Binn, Klaus Keisers.

Trainer: Heinrich Losing.

Eingewechselt: Daniel Raul, Linus Krajac, Semih Güngör, David Somodi, Leon Hammerschmidt.

SC St. Tönis:

Lucas Nießen – Fumito Okihara, Jannis Nikolaou, Eghosa Ogbeide - Ibraim Ilazi, Julian Andres Suaterna Florez, Mario Knops, Julio Torrens, Yigit Taha Siyak, Kohei Nakano - Lucas Noczenski

Trainer: Bekim Kastrati.

Eingewechselt: Maximilian Pohlig, Tyler Nkamanyi, Maksym Lufarenko, Edward Lomotey, Morten Heffungs.

Spielinfo:

Wettbewerb: Oberliga Niederrhein, 33. Spieltag

Spiel: SV Sonsbeck – SC St. Tönis 4:2

Spielort: Willy-Lemkens-Sportpark, Sonsbeck

Zuschauer: 320

Schiedsrichterin: Amelie Lainka

Assistentinnen: Christina Junkers und Sandra Nicole Gasch