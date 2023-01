Sportclub und 3 Schlösser-Eck feiern Titelverteidigung Damen des SC Regensburg und A-Junioren der JFG 3 Schlösser-Eck und aus Raigering fahren zur „Bayerischen“

Die Bezirksmeister bei den Frauen sowie den ältesten Junioren sind gekürt. Wenig überraschend machten beim Wettbewerb in der Regensburger Nordhalle die jungen Frauen des SC Regensburg das Rennen – zum dritten Mal hintereinander! Ohne Zweifel und ohne Gegentor marschieren sie durch den Sonntagnachmittag. Derweil glückte auch den U19-Junioren der JFG 3 Schlösser-Eck in Maxhütte die Titelverteidigung, nachdem sie sich schon 2020 die Bezirkskrone aufgesetzt hatten. Das siegreiche Duo vertritt die oberpfälzer Farben nun bei der „Bayerischen“.

Großartig Spannung wollte im Regensburger Norden nicht aufkommen. Die Sportclub-Mädls waren schon durch die Vorrunde ohne jede Schramme marschiert – und hielten dieser Schlagzahl stand. Erneut im Modus „Jeder gegen jeden“ gewann der SC alle weiteren Spiele zu Null. Zweiter wurde der 1. FC Schwarzenfeld, Dritter der VfB Regensburg. Nun möchten die Regensburgerinnen auch beim bayernweiten Showdown am 11. Februar in Bad Neustadt ihre Duftmarke setzen. Hier geht's zu den Ergebnissen.



Vormittags hatte die Stadthalle von Maxhütte-Haidhof ein weitaus packenderes Turnier gesehen. Denn bei den A-Junioren begegneten sich die Halbfinalisten auf Augenhöhe, Nuancen entschieden über den Ausgang der Spiele. Titelträger 3 Schlösser-Eck aus dem nördlichen Landkreis Regensburg rührte im Semifinale gegen den SSV Jahn 1889 Beton an, hielt mit Geschick das 0:0 und zeigte dann vom Sechsmeterpunkt Nervenstärke. Zuvor hatte sich die U19 des SV Raigering beim genau so umkämpften 2:1 gegen die SpVgg aus Weiden das Finalticket gesichert. Im Endspiel traf Landesliga auf BOL. Es wurde sich nichts geschenkt und ging ins „Stechen“ Sechsmeterschießen, wo 3 Schlösser-Eck das bessere Ende für sich aufwies. Raigering braucht sich nicht ärgern: Neben 3 Schlösser-Eck ist der oberpfälzer Vizemeister nämlich auch für die Bayerischen Meisterschaft am kommenden Samstag in Essenbach qualifiziert. Hier geht's zu den Ergebnissen.