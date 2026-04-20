Sportclub souverän – Obertraubling patzt – PiPo taumelt gen Abstieg

Der SV Burgweinting hielt Wörth um Torjäger Merdin Mehmedov (in Rot) in Schach. – Foto: Felix Schmautz

7:0, 6:1, 5:2, zweimal 4:2. Nein, die Kreisliga 1 geizte am Wochenende wahrlich nicht mit Toren. Weiter unbeirrt Richtung Meistertitel marschiert der SC Regensburg. Beim 3:0-Erfolg auf Kareths Höhen ließ der Sportclub nichts anbrennen. Auf fünf Punkte dran bleibt der FC Oberhinkofen, der sich in Ziegetsdorf 4:2 durchsetzte. Dahinter muss der SV Obertraubling, der in Donaustauf nicht über ein 2:2 hinauskam, etwas abreißen lassen. Im Tabellenkeller gab es zwei große Sieger. Einmal die SG Walhalla, die den direkten Konkurrenten FC Laub mit 5:2 bezwang und ans rettende Ufer schwimmt. Zum Zweiten der SV Harting, der in Mintraching einen 6:1-Kantersieg feierte und ebenfalls über dem Strich bleibt. Dagegen kann Mintraching den direkten Klassenerhalt nun nicht mehr schaffen. Der ATSV Pirkensee-Ponholz taumelt nach einem 0:7-Heimdebakel gegen den Freien TuS mehr denn je der Kreisklasse entgegen.



Weiterhin klar an der Tabellenspitze bleibt der SC Regensburg. Am vergangenen Spieltag sicherte sich dieser einen weiteren Dreier beim TSV Kareth-Lappersdorf II vor 100 Zuschauern. Alexander Alvarez Niebauer brachte noch in der ersten Halbzeit (30.) den Sportclub in Front und erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. Mit dem dritten Treffer in der Partie durch Jannis Hufsky holte sich der SC den souveränen Dreier auf Kareths Höhen. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Matthias Rudner, Behrooz Jamshidi







Mit einem Heimdreier konnte sich die SG Walhalla Regensburg am Samstag vor 150 Fans vom Abstiegs-Relegationsplatz retten, wo sich nun Kontrahent FC Laub wiederfindet. In der 16. Minute brachte Oumar Keita die Hausherren in Führung, doch Lukas Wittmann nutzte in der 31. Minute eine Chance zum Ausgleich. Durch die rote Karte für Marco Schrödinger ging der FC Laub in der 34. Minute in Unterzahl. Oumar Keita versenkte in der 55. Minute zum 2:1 und Anton Grundherr erhöhte kurz darauf (59.) für die SGW. Einen Anschlusstreffer konnte Timon Karell in der 70. Minute erzielen, doch Maximilian Gruber netzte in der 75. Minute zum 4:2 ein. Den letzten Treffer der Partie landete erneut Anton Grundherr in der Nachspielzeit (90.+4.), was den Heimsieg endgültig besiegelte. Schiedsrichter: Stefan Koch, Michael Hornung, Jonas Schmid







Beim SV Burgweinting blieb am Sonntag der Dreier auf heimischem Terrain, vor 80 Besuchern gegen den TSV Wörth/Donau. Ludwig Hebauer brachte die Gäste in der achten Minute in Front, doch Co-Spielertrainer Alexander Bucher erzielte durch Hereingabe von Steve Yamba Noudjo in der 37. Minute den Ausgleich und Ali Milak brachte in der 39. Minute den SVB in Führung. In der 64. Minute legte Steve Yamba Noudjo den Ball quer und Florian Schlegel erzielte einen gekonnten Abschluss. Elfmeter in der 74. Minute für die Gastgeber der Partie, welchen Florian Schlegel souverän einnetzte und somit das 4:1 erzielte. Die Gäste gingen in der 80. Minute durch die Ampelkarte für Florian Baumann in Unterzahl, doch kurz vor Abpfiff (90.) gelang Merdin Mehmedov trotzdem noch ein Anschlusstreffer. Schiedsrichter: Dennis Scheuerer, Elias Braun, Manuel Schneider







Der SV Donaustauf und der SV Obertraubling teilten sich vor 76 Zuschauern die Punkte. Kilian Seidl brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, erst in der 75. Minute gelang Max Heberlein der Ausgleich, kurz darauf brachte Patrick Wittmann (78.) den SV Donaustauf erneut in Front. Die Nachspielzeit nutzte Tobias Fuchs (90.+3.) um das 2:2 zu erzielen. Schiedsrichter: Tim Starzinger, Armin Strauß, Edward Kurpatov













Der Freie TuS Regensburg ging mit einem 7:0-Kantersieg beim Tabellenletzten ATSV Pirkensee-Ponholz vom Platz. Zwei Buden in Folge brachten den TuS vor 100 Zuschauern in Front, Torschütze war Thomas Maier (12., 23.). Nikodemus Böckh erhöhte in der 31. Minute und Moritz Bscheidl legte noch in der ersten Hälfte der Partie zwei Treffer drauf (32., 35.), was den Halbzeitstand von 5:0 für den TuS mit sich brachte. Moritz Bauer schob in der 52. Minute ein und Thomas Maier netzte in der 84. Minute zum klaren Auswärtssieg für den Freien TuS ein. Schiedsrichter: Werner Gabler, Mario Pottgießer, Tim Jelinek







Die SpVgg Ziegetsdorf musste sich am Wochenende gegen den Rangzweiten FC Oberhinkofen vor 90 Besuchern geschlagen geben. In der 15. Minute brachte ein Elfmetertreffer von Thomas Bauer die Hausherren in Front, doch Jakob Blank gelang kurz darauf der Ausgleich (19.), noch in der ersten Hälfte brachte Daniel Kagerer die erneute Führung (45.) für die SpVgg, doch in der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber nicht mehr zum Abschluss, dafür der FCO. Christoph Huber erzielte in der 60. Minute das 2:2, Gerrit Gramalla brachte die Führung für die Gäste (74.) und Christoph Huber besiegelte die Maximalausbeute in der 88. Minute. Schiedsrichter: Marius Hägle, Günter Eibner, Oswald Halbritter







Der SV Harting sicherte sich beim FC Mintraching vor 80 Schaulustigen klar die Big Points im Abstiegskampf. Bereits in der dritten Spielminute brachte Niklas Brei die Gäste in Führung, Sanvie Sodji legte kurz darauf (8.) einen Treffer drauf. Die Gastgeber konnten in der 16. Minute durch Johannes Gerl einen Anschlusstreffer landen, doch Maximilian Menke erhöhte noch in der ersten Hälfte (45.+2.) zum 3:1 für den SV Harting. Zweimal in Folge netzte Florian Hasanaj für die Gäste ein (47., 59.) und Sanvie Sodji erzielte in der 70. Minute das 6:1, was den Hartingern die klare Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Johannes Knott, Arda Bektas, Louis Ghodrati