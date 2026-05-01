Sportclub reicht ein Punkt zum Meisterstück

Der SC Regensburg (links) steht ganz dicht vor der Rückkehr in die Bezirksliga. – Foto: Felix Schmautz

Der Meistersekt ist kaltgestellt: Schon mit einem Unentschieden würde sich der SC Regensburg am vorletzten Spieltag zum Meister der Kreisliga 1 küren. Mit dem SV Burgweinting wartet am Samstag jedoch keine einfache Heimaufgabe auf das Gefolge von Noch-Coach Thomas Karl. Eine Entscheidung könnte auch in Sachen Aufstiegsrelegation fallen. Der FC Oberhinkofen kann alles klarmachen, wenn er bei der Pflichtaufgabe gegen den Vorletzten FC Mintraching nicht ausrutscht. Im Tabellenkeller sackte der SV Harting am vergangenen Dienstag sogenannte Big Points ein. Durch einen 2:0-Erfolg im Nachholspiel beim Freien TuS verschaffte sich der SVH Luft im Abstiegskampf. Jetzt läuft alles auf einen Zweikampf zwischen der SG Walhalla und dem FC Laub um den letzten direkten Nichtabstiegsplatz hinaus.

Nachholspiel vom Dienstag







Der SV Harting sicherte sich im Nachholspiel beim Freien TuS Regensburg vor 47 Zuschauern überraschend den Dreier. Marian Köbach brachte die Hartinger in der 74. Minute in Front und Daniel Edlboeck besiegelte den Auswärtsdreier in der 81. Minute. Schiedsrichter: Lukas Praeger, Tobias Lohneisen, Alexander Sauer





Die Partien des 25. Spieltags







Hinspiel: 0:3. Beim TSV Kareth-Lappersdorf II (7., 31) findet sich am 25. Spieltag der FC Laub (12., 24) ein. Im spektakulären 5:5-Remis gegen den FC Mintraching war für den FC Laub zuletzt nur ein Punkt drin, während sich der TSV Kareth II vom letzten Spieltag gegen den SV Harting die Maximalausbeute sichern.













Hinspiel: 0:2. Der Freie TuS Regensburg (5., 42) ist am kommenden Wochenende bei der SG Walhalla Regensburg (11., 26) gefordert. Während sich der Freie TuS vor Wochenfrist klar drei Punkte gegen die SpVgg Ziegetsdorf sicherte, musste sich die SG Walhalla klar beim FC Oberhinkofen geschlagen geben.







Hinspiel: 0:0. Tabellenführer SC Regensburg (1., 59) genießt Heimrecht und empfängt am Samstag den SV Burgweinting (4., 46). Der SVB musste sich am vergangenen Freitag beim SV Donaustauf knapp geschlagen geben, der Sportclub hingegen holte sich klar die volle Punktausbeute gegen den TSV Wörth/Donau ein.







Hinspiel: 4:1. Der TSV Wörth/Donau (6., 37) ist Gastgeber des 25. Spieltages für den SV Harting (10., 29). Beide Kontrahenten konnten vom 24. Spieltag keine Punkte mitnehmen, der SV Harting gab sich gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II auf heimischem Terrain geschlagen, der TSV Wörth/Donau gab sich beim Sportclub ebenfalls klar geschlagen.







Hinspiel: 1:3. Schlusslicht und Fixabsteiger ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) macht am Wochenende den Gastgeber für den SV Donaustauf (8., 30). Eine knappe Niederlage musste der ATSV PiPo zuletzt beim SV Obertraubling einstecken. Genauso knapp sicherte sich der SVD gegen den SV Burgweinting die Dreier am vergangenen Spieltag.





So., 03.05.2026, 15:15 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf SV Obertraubling SV Obertraubling 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:1. Bei der SpVgg Ziegetsdorf (9., 30) gibt am vorletzten Spieltag der SV Obertraubling (3., 49) seine Visitenkarte ab. Die Hausherren der kommenden Partie konnten sich am vergangenen Spieltag beim Freien TuS Regensburg nicht behaupten und gingen somit leer aus, der SV Obertraubling holte sich hingegen zuletzt daheim den Dreier gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz.





So., 03.05.2026, 15:15 Uhr FC Mintraching Mintraching FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 15:15 PUSH



Hinspiel: 0:3. Der FC Oberhinkofen (2., 54) tritt beim FC Mintraching (13., 14) zum 25. Spieltag an. Der FCO konnte sich am letzten Spieltag mit sieben Buden die Maximalausbeute gegen die SG Walhalla sichern, während Mintraching beim FC Laub einen Punkt beim 5:5 einholen konnte. Der FCM steht bereits als sicherer Abstiegs-Relegant fest.