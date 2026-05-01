Sportclub reicht ein Punkt zum Meisterstück

Nachholspiel vom Dienstag
Di., 28.04.2026, 19:00 Uhr
Der SV Harting sicherte sich im Nachholspiel beim Freien TuS Regensburg vor 47 Zuschauern überraschend den Dreier. Marian Köbach brachte die Hartinger in der 74. Minute in Front und Daniel Edlboeck besiegelte den Auswärtsdreier in der 81. Minute. Schiedsrichter: Lukas Praeger, Tobias Lohneisen, Alexander Sauer
Die Partien des 25. Spieltags
Hinspiel: 0:3. Beim TSV Kareth-Lappersdorf II (7., 31) findet sich am 25. Spieltag der FC Laub (12., 24) ein. Im spektakulären 5:5-Remis gegen den FC Mintraching war für den FC Laub zuletzt nur ein Punkt drin, während sich der TSV Kareth II vom letzten Spieltag gegen den SV Harting die Maximalausbeute sichern.
Hinspiel: 0:2. Der Freie TuS Regensburg (5., 42) ist am kommenden Wochenende bei der SG Walhalla Regensburg (11., 26) gefordert. Während sich der Freie TuS vor Wochenfrist klar drei Punkte gegen die SpVgg Ziegetsdorf sicherte, musste sich die SG Walhalla klar beim FC Oberhinkofen geschlagen geben.
Hinspiel: 0:0. Tabellenführer SC Regensburg (1., 59) genießt Heimrecht und empfängt am Samstag den SV Burgweinting (4., 46). Der SVB musste sich am vergangenen Freitag beim SV Donaustauf knapp geschlagen geben, der Sportclub hingegen holte sich klar die volle Punktausbeute gegen den TSV Wörth/Donau ein.
So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
Hinspiel: 4:1. Der TSV Wörth/Donau (6., 37) ist Gastgeber des 25. Spieltages für den SV Harting (10., 29). Beide Kontrahenten konnten vom 24. Spieltag keine Punkte mitnehmen, der SV Harting gab sich gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II auf heimischem Terrain geschlagen, der TSV Wörth/Donau gab sich beim Sportclub ebenfalls klar geschlagen.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Hinspiel: 1:3. Schlusslicht und Fixabsteiger ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) macht am Wochenende den Gastgeber für den SV Donaustauf (8., 30). Eine knappe Niederlage musste der ATSV PiPo zuletzt beim SV Obertraubling einstecken. Genauso knapp sicherte sich der SVD gegen den SV Burgweinting die Dreier am vergangenen Spieltag.
So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
Hinspiel: 2:1. Bei der SpVgg Ziegetsdorf (9., 30) gibt am vorletzten Spieltag der SV Obertraubling (3., 49) seine Visitenkarte ab. Die Hausherren der kommenden Partie konnten sich am vergangenen Spieltag beim Freien TuS Regensburg nicht behaupten und gingen somit leer aus, der SV Obertraubling holte sich hingegen zuletzt daheim den Dreier gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz.
So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
Hinspiel: 0:3. Der FC Oberhinkofen (2., 54) tritt beim FC Mintraching (13., 14) zum 25. Spieltag an. Der FCO konnte sich am letzten Spieltag mit sieben Buden die Maximalausbeute gegen die SG Walhalla sichern, während Mintraching beim FC Laub einen Punkt beim 5:5 einholen konnte. Der FCM steht bereits als sicherer Abstiegs-Relegant fest.