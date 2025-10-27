Sportclub packt den TuS – Mintraching gewinnt Kellergipfel

Weil die Top-4 alle erfolgreich waren, bleibt im Aufstiegsrennen der Kreisliga 1 im Grunde alles beim Alten. Spitzenreiter SC Regensburg meisterte die Nagelprobe gegen den Freien TuS erfolgreich, gewann zu Hause mit 2:0. Der TuS muss durch die Niederlage etwas abreißen lassen nach oben. Erfolgreich war auch die Verfolgermeute um den SV Burgweinting (1:0 gegen Laub), den SV Obertraubling (4:1 in Wörth) und den FC Oberhinkofen (3:2 in Harting). Im Tabellenkeller liegt Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz nun bereits sieben Punkte hinter der Relegationszone. PiPo verlor das Kellerduell gegen den Vorletzten FC Mintraching mit 1:3, musste dabei zwei Feldverweise einstecken.



Mit einem Remis gingen der TSV Kareth-Lappersdorf II und der SV Donaustauf am Samstag vor 50 Zuschauern vom Platz. In der 64. Minute brachte Felix Schuller die Gäste in Front und Patrick Wittmann erhöhte in der 74. Minute für den SV Donaustauf. Fares Hammouche verkürzte für den TSV Ka-La II in der 76. Minute und Matthias Brunnbauer erzielte in der 90. Minute den Ausgleichstreffer, was beiden Kontrahenten somit einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Markus Weiß, Korbinian Eigenstetter







Mit einem klaren Heimsieg setzte sich die SG Walhalla Regensburg gegen die angereiste SpVgg Ziegetsdorf Regensburg vor 80 Besuchern durch. In Führung ging die SGW durch ein Eigentor von Vincent Eichhorn in der 40. Minute, dann versenkten Philipp Dorn (53.) und Anton Grundherr (54.) für die Hausherren. Die letzte Bude in der Partie netzte Timo Gittel in der 76. Minute ein, was den klaren Heimdreier und die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Sebastian Beer, Maximilian Biener, Luca Grosch







Ebenfalls daheim den Dreier erzielte Ligaprimus Sportclub Regensburg vor 100 Zuschauern gegen den Freien TuS Regensburg. Ingmar Hell brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung und Jonas Fischer besiegelte den Dreier für den Tabellenführer in er 90.+1. Spielminute. Zwischendrin verschoss der SC einen Foulelfmeter. Schiedsrichter: Thomas Feigl, Mourad Touati, Talles de Arruda Porto Costa







Mit nur einer Bude sicherte sich der SV Burgweinting vor 100 Schaulustigen auf heimischem Kunstrasen die Maximalausbeute gegen den FC Laub. Den Siegestreffer landete Lirim Kabashi in der 52. Minute. Schiedsrichter: Marius Hägle, Max Meier, Niklas Wagner







Der SV Obertraubling setzte sich vor 85 Besuchern beim TSV Wörth/Donau durch. Bereits in der vierten Minute gab es für Thomas Feldmeier die Zeitstrafe (TSV Wörth/Donau), Rasmus Schwartz brachte den SVO in der siebten Minute dann in Front, Tobias Sammueller erhöhte in der 18. Minute, sowie Max Heberlein, der in der 35. Minute ebenfalls für die Gäste einnetzte. Merdin Mehmedov konnte in der 55. Minute auf 1:3 verkürzen, doch in der 62. Minute gingen die Hausherren durch die Zeitstrafe für Martin Gazdek erneut in Unterzahl und Max Heberlein erzielte kurz darauf den letzten Treffer in der Partie (64.) für den SVO. In der 77. Minute sah Martin Gazdek dann die Ampelkarte. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Markus Fichtl, Felix Hajak







Knapp die Maximalausbeute holte sich der FC Oberhinkofen am 16. Spieltag vor 40 Zuschauern beim SV Harting. Niklas Brei brachte den SVH in der zwölften Minute noch in Führung, doch ein Elfmeter in der 16. Minute, gekonnt ausgeführt von Christoph Huber, sorgte für Ausgleich. Und Jakob Blank brachte den FCO nur eine Minute in Front. Elias Si Hocine erhöhte in der 41. Minute für die Gäste, die nach einer halben Stunde einen Elfmeter verschossen. In der 52. Minute erzielte Niklas Brei noch einen Anschlusstreffer, doch mehr Chancen konnten nicht verwertet werden. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Sejad Muherina, Johannes Beck







Der FC Mintraching sicherte sich vor 130 Fans im Kellerduell gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz den wichtigen Dreier. Mika Rauscher brachte den ATSV PiPo in der 25. Minute in Front, dann gab es die Ampelkarte für Patrick Neumann, was die Gäste in Unterzahl brachte und für die Hausherren gab es einen Elfmeter, welcher gekonnt von Gabriel Büchner zum Ausgleich genutzt werden konnte. Daniel Dirschl brachte dem FC Mintraching in der 37. Minute die Führung. Durch die rote Karte in der 63. Minute für Lukas Schießl ging der ATSV PiPo weiter in Unterzahl und die Hausherren konnten durch Johannes Gerl in der 72. Minute noch eine Chance verwerten, was ihnen den Heimdreier einbrachte. Schiedsrichter: Leopold Kellner, Simon Beck, Johannes Rahm